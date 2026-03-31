ViX. Películas para ver en Semana Santa: disfruta en ViX las mejores historias de fe que te conmoverán Dentro de su amplio catálogo de películas, ViX también tiene cintas que son perfectas para ver en Semana Santa, pues hablan de fe, amor, las enseñanzas de Jesús y más.



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Películas para Semana Santa que puedes ver en ViX Imagen Icon Productions

Tus planes de Semana Santa sí o sí deben incluir un maratón de películas sobre la vida de Jesús, la importancia de la fe y la religión católica. Estos son algunos de los mejores títulos que encontrarás en ViX.

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La Pasión de Cristo

Dirigida por Mel Gibson, esta película es una experiencia cinematográfica intensa, que se centra en las últimas doce horas de la vida de Jesús de Nazaret.

La trama comienza con la angustia en el Huerto de los Olivos y recorre, con un realismo impresionante, el juicio ante Poncio Pilato, la dolorosa flagelación y el camino hacia el Calvario.

Más allá de ser un relato histórico, es un retrato profundo sobre el sacrificio, la fe y el perdón. Aunque visualmente es muy cruda, busca conectar al espectador con la humanidad y la fortaleza física y espiritual de Jesús.

La Espina de Dios

Si buscas una perspectiva diferente, La Espina de Dios es una opción fascinante. Esta película española se sumerge en los años de la vida pública de Jesús, pero con un giro muy especial: la atención está en la relación con sus apóstoles.

Es un relato cercano y humano, que nos permite imaginar cómo era el día a día de este grupo de amigos. A través de sus ojos, vivimos los milagros y las enseñanzas, pero también las dudas y conflictos que enfrentaron.

Con un tono amable y fiel a los textos bíblicos, la cinta logra que los personajes se sientan de carne y hueso, recordándonos que, ante todo, fue una historia de amistad, lealtad y entrega. Clic aquí para verla.

Últimos Días en el Desierto

Si buscas algo más introspectivo, Últimos Días en el Desierto es una joya que no te puedes perder. La película nos muestra a un Jesús muy humano y enfrentando el final de su ayuno de cuarenta días. Pero no solo lucha contra el hambre y el aislamiento, también contra una personificación de sus propias dudas y tentaciones.

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En medio de este paisaje árido, se encuentra con una familia que atraviesa sus propios conflictos, lo que sirve como el escenario perfecto para reflexionar sobre la paternidad, el destino y la naturaleza humana. Es una cinta hermosa y profundamente espiritual. Clic aquí para verla.

Al Lado de Cristo

Si buscas una historia que te haga ver los eventos del Calvario desde una perspectiva totalmente distinta, Al lado de Cristo es la opción ideal. La trama nos invita a conocer a los dos hombres que fueron crucificados junto a Jesús: Gestas y Dimas.

A través de un relato conmovedor y humano, la película explora sus orígenes, sus errores y los caminos que los llevaron hasta ese momento decisivo. Es una invitación a reflexionar sobre la redención y la esperanza, recordándonos que nunca es tarde para encontrar la luz, incluso en las circunstancias más difíciles. Clic aquí para verla.

Barrabás

¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con el hombre que fue liberado en lugar de Jesús? Barrabás nos cuenta precisamente esa historia. Tras salvarse de la cruz por elección del pueblo, este hombre rudo y escéptico emprende un viaje espiritual y físico lleno de altibajos.