ViX.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales: todo lo que necesitas saber del reality de competencia

El reality de competencia Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales llega a UNIMÁS y Univision, pero también podrás disfrutarlo en línea a través de la plataforma de streaming ViX.

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Garra vs Veneno Guerreros Mundiales estreno en ViX
Garra vs Veneno Guerreros Mundiales estreno en ViX
Imagen TelevisaUnivision

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales se convertirá en la batalla mundial más apasionante de la televisión, pues contará con 26 atléticos y extrovertidos participantes dispuestos a todo.

PUBLICIDAD

Ellos harán gala de su habilidad física y destreza mental para superar emocionantes y difíciles retos, lo cual asegura momentos llenos de suspenso, tensión y adrenalina en cada episodio.

Además de los desafíos físicos y mentales, Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales tendrá elementos de humor, música y hasta baile para ofrecer un programa muy completo que se convertirá en el favorito de toda la familia.

Más sobre ViX.

Gloria Trevi nos muestra qué hay más allá de su faceta como ícono en ViX Música All-Access
2 mins

Gloria Trevi nos muestra qué hay más allá de su faceta como ícono en ViX Música All-Access

ViX
Todo sobre El Precio de la Fama, el nuevo thriller de ViX que se convertirá en tu obsesión
2 mins

Todo sobre El Precio de la Fama, el nuevo thriller de ViX que se convertirá en tu obsesión

ViX
'El Vítor' regresa con la segunda temporada de Piensa Rápido, ¡prepárate para la diversión!
2 mins

'El Vítor' regresa con la segunda temporada de Piensa Rápido, ¡prepárate para la diversión!

ViX
La Casa de las 2 Sangres: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:09

La Casa de las 2 Sangres: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Gloria Trevi en ViX Música All-Access este sábado 30 de mayo
0:31

Gloria Trevi en ViX Música All-Access este sábado 30 de mayo

ViX
Tráiler El Precio de la Fama: la serie se estrena en ViX el 29 de mayo
1:46

Tráiler El Precio de la Fama: la serie se estrena en ViX el 29 de mayo

ViX
Rivales a Doble Juego: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:05

Rivales a Doble Juego: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Irina Baeva sabe cómo ser una gran villana: todas sus telenovelas que puedes ver en ViX
4 mins

Irina Baeva sabe cómo ser una gran villana: todas sus telenovelas que puedes ver en ViX

ViX
Tráiler de Guardián de Mi Vida: disponible en ViX
1:00

Tráiler de Guardián de Mi Vida: disponible en ViX

ViX
Maluma abre las puertas de su mundo y su corazón como nunca antes en ViX Música All-Access
2 mins

Maluma abre las puertas de su mundo y su corazón como nunca antes en ViX Música All-Access

ViX

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales, ¿cuándo, a qué hora y en dónde puedo ver en vivo el programa?

El reality de competencia Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales se estrena en UNIMÁS el martes 2 de junio a las 8P/7C y en simultáneo vía streaming por ViX. Posteriormente, los episodios se transmitirán de lunes a viernes también por UNIMÁS y ViX.

Además, los domingos habrá una gala que podrás disfrutar en Univision y la plataforma de streaming ViX. En dicha gala habrá nominaciones, expulsiones, reconocimientos especiales y mucho más.

¿Quiénes son los conductores de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

El reality de competencia tiene conductores de lujo, que le darán más emoción y diversión:

  • Cynthia Urías
  • Lambda García
  • Nicola Porcella como host digital
  • Gina Holguín como host digital
  • Carlos Aguilar ‘El Zar’ como narrador

¿Cuántos equipos compiten en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

En el reality Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales se enfrentarán dos equipos con 13 integrantes cada uno y, por supuesto, con su respectivo líder:

  • Leones: simbolizan coraje, sabiduría y respeto.
  • Cobras: representan protección, inmortalidad y renovación.
Relacionados:
ViX.Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales