Garra vs Veneno Guerreros Mundiales estreno en ViX Imagen TelevisaUnivision

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales se convertirá en la batalla mundial más apasionante de la televisión, pues contará con 26 atléticos y extrovertidos participantes dispuestos a todo.

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Ellos harán gala de su habilidad física y destreza mental para superar emocionantes y difíciles retos, lo cual asegura momentos llenos de suspenso, tensión y adrenalina en cada episodio.

Además de los desafíos físicos y mentales, Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales tendrá elementos de humor, música y hasta baile para ofrecer un programa muy completo que se convertirá en el favorito de toda la familia.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales, ¿cuándo, a qué hora y en dónde puedo ver en vivo el programa?

El reality de competencia Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales se estrena en UNIMÁS el martes 2 de junio a las 8P/7C y en simultáneo vía streaming por ViX. Posteriormente, los episodios se transmitirán de lunes a viernes también por UNIMÁS y ViX.

Además, los domingos habrá una gala que podrás disfrutar en Univision y la plataforma de streaming ViX. En dicha gala habrá nominaciones, expulsiones, reconocimientos especiales y mucho más.

¿Quiénes son los conductores de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

El reality de competencia tiene conductores de lujo, que le darán más emoción y diversión:

Cynthia Urías

Lambda García

Nicola Porcella como host digital

Gina Holguín como host digital

Carlos Aguilar ‘El Zar’ como narrador

¿Cuántos equipos compiten en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

En el reality Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales se enfrentarán dos equipos con 13 integrantes cada uno y, por supuesto, con su respectivo líder: