ViX. Los Encantos del Sinvergüenza: desde la tumba, tratará de descubrir cuál de sus amantes lo mató Luego del estreno de la película ¿Quieres Ser Mi Novia?, ViX tiene una nueva serie que combina humor negro y misterio: Los Encantos del Sinvegüenza



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Video Tráiler de la serie Los Encantos del Sinvergüenza: estreno en ViX el 24 de abril

ViX tiene una gran oferta de películas y series de comedia, como la cinta Un Hombre por Semana, y ahora también podrás disfrutar la serie Los Encantos del Sinvergüenza. Te contamos cuándo se estrena y de qué trata.

Los Encantos del Sinvergüenza: fecha de estreno de la serie en ViX

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La serie de drama y comedia Los Encantos del Sinvergüenza llega al servicio de streaming ViX el próximo viernes 24 de abril.

La serie consta de 20 capítulos con una duración de 45 minutos y estarán disponibles de manera semanal por bloques.

Episodios 1 al 5 el 24 de abril.

Episodios 6 al 10 el 01 de mayo.

Episodios 11 al 15 el 08 de mayo.

Episodios 16 al 20 el 15 de mayo.

Serie Los Encantos del Sinvergüenza en ViX Imagen ViX

¿De qué trata la serie Los Encantos del Sinvergüenza, que puedes ver en ViX?

La trama comienza con un evento impactante: la repentina muerte de Francisco Valiente (interpretado por Manolo Cardona), un hombre que en vida fue un seductor profesional, un estafador brillante y un auténtico "pavo real" social, que tenía a todo el pueblo de San Vicente a sus pies.

Lo interesante es que la historia se narra desde el funeral del protagonista. Mientras su viuda y su principal amante (interpretada por Carolina Miranda) lloran su partida, el espíritu de Francisco está presente, observando y escuchando todo.

A través de sus ojos y de los recuerdos de las mujeres que lo amaron y odiaron, poco a poco descubrimos los detalles de la vida de este "sinvergüenza". Por ejemplo, que a pesar de ser un cínico, Francisco vivió atormentado por un primer amor que nunca pudo olvidar.

Es una historia de redención póstuma. El protagonista tiene que enfrentarse a la verdad de sus actos, mientras ve cómo su mundo se desmorona tras su muerte. La serie logra equilibrar momentos muy sensuales con una ironía muy fina sobre la vida y la muerte.

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El elenco de la serie Los Encantos del Sinvergüenza