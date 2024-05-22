Las imperdibles de ViX en mayo: El Extraño Retorno de Diana Salazar, Noche de Bodas, 40 y 20 y más

El servicio Premium de ViX crece con títulos novedosos, buscando satisfacer a todo el público. Clásicos de la pantalla, comedias y acción son parte de la oferta presentada en mayo.

El Extraño Retorno de Diana Salazar en ViX

Prepárate para disfrutar de esta nueva versión de la clásica telenovela mexicana del mismo nombre de finales de los años 80, que en su momento fue protagonizada por Lucía Méndez y el argentino Jorge Martínez.

Para esta adaptación, disponible en ViX en serie de ocho capítulos , los protagonistas son Angelique Boyer y Sebastián Rulli, una de las parejas favoritas de los melodramas. La historia se sitúa en la época del virreinato de la Nueva España y la época actual y narra cómo Doña Leonor de Santiago, acusada de brujería y quemada en la hoguera por la Santa Inquisición junto a su amado Don Eduardo Carbajal, reencarna en Diana, una mujer que busca encontrar la explicación a sus constantes pesadillas donde muere calcinada. No querrás perderte ni un minuto de esta serie, ideal para maratonear.

El Extraño Retorno de Diana Salazar en ViX Imagen ViX

Noche de Bodas, la nueva película de ViX en mayo



No te pierdas el debut de Osvaldo Benavides como director y su reencuentro con Ludwika Paleta ( ¿Quieres Ser MiHijo? ) en esta cinta que cuenta la historia de Lucía y Nico, quienes se casan tras ser amigos por varios años, pero esto se complicará, pues los exnovios de ambos también harán lo mismo y buscarán arruinarles la boda. Lucía y Nico buscarán salir delante de esas adversidades, pero se darán cuenta que todavía pueden sentir algo por sus ‘exes’ y ahora sus corazones tendrán que definirse y seguir lo que realmente quieren.

Noche de Bodas en ViX Imagen ViX

40 y 20 (temporada 10), llega a ViX



Las aventuras de Paco (Jorge Van Rankin), el cuarentón divorciado con debilidad por las mujeres más jóvenes, no terminan y han llegado a su temporada 10 donde se suman nuevos personajes. Fran (Mauricio Garza) conocerá a su hermano menor Lucas (Bruno Loza), lo cual será un duro golpe que tendrá que asimilar. Además, Julie (Isabella Camil) mamá de Lucas, también hará su aparición y provocará los celos de Rocío (Mónica Huarte), exesposa de Paco. Las ocurrencias de Toñita (Michelle Rodríguez) y Brayan (Armando Hernández). La temporada 10 está integrada por 12 capítulos, todos disponibles en ViX .

40 y 20 temporada 10, disponible en ViX Imagen ViX

Jack Reacher: Never Go Back, para los fanáticos de la acción



Esta secuela de Jack Reacher está disponible ya en ViX Premium para alegrar a todos los seguidores de Tom Cruise. En este filme, Reacher descubre una conspiración en contra de la Mayor Turner (Cobie Smulders), acusada falsamente de espionaje. Susan investigaba la venta ilegal de armas en Afganistán, pero alguien mató a sus enviados. Ahora ella es la siguiente en la lista y Reacher va a protegerla.

Jack Reacher: Never Go Back en ViX Imagen ViX

Consuelo, la serie de la que todos hablan



Esta serie, ambientada en el México de los años '50, es todo un deleite por el buen rato y carcajadas que te hará pasar. Consuelo cuenta la historia de una mujer abandondada por su esposo, con tres hijos, la cual se ve obligada a sacar adelante a su familia de una manera poco convencional, a través de la venta de juguetes sexuales, lo cual resultaba todo un escándalo en aquella época. Consuelo, la protagonista, cobra vida con Cassandra Sánchez, acompañada por Erick Chapa, Eileen Yáñez, Catherine Siachoque, Verónica Bravo, entre otros. Disfruta de todos los capítulos en ViX Premium .