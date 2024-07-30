Las imperdibles de ViX en julio: risas e historias de amor de ayer y hoy

El drama y la comedia suman grandes títulos en el catálogo de ViX, la plataforma streaming con contenido en español más grandel del mundo. Prepárate para vivr estas historias y reír a lo grande con los mejores actores cómicos.

Oríllese A La Orilla, la Toña y el Bayan están de regreso



Basada en la exitosa serie “40 y 20”, este spinoff cuenta la historia de Brayan y Toña quienes, después de perder sus trabajos, deciden entrar a estudiar en la Academia de Policía. Ahí, les cortarán el cabello y es donde deberán esforzarse más que nunca para alcanzar su sueño de ser policías. Y en cuanto están por renunciar a él, se enterarán de que se graduarán más pronto debido a la alta demanda de oficiales en la calle. Toña y Brayan tendrán muchas aventuras y se meterán en problemas durante su tiempo en la academia. Ríete con las ocurrencias de Oríllese a la Orilla en ViX.

Dulce Desafío, de finales de los '80, con Adela Noriega y Eduardo Yáñez



Cuenta la historia de Lucero Sandoval (Adela Noriega), una joven rebelde que estudia en el Instituto Femenino La Casa de Piedra y sufre porque su mamá murió y su papá Santiago Sandoval (Enrique Elizalde) no le presta demasiada atención, lo que ella traduce en rebeldía y mala conducta en el colegio.

La vida de la protagonista dará un giro cuando aparezca Enrique Toledo (Eduardo Yáñez), un psicólogo que llegará a aconsejar y orientar a las jóvenes estudiantes del internado, y tratará de poner un poco de orden. Lucero y Enrique se enamorarán y tendrán que defender su amor no solo por la diferencia de edades, sino de todos aquellos personajes que buscarán hacerles la vida imposible. Disfruta de esta historia completa de 100 capítulos en ViX

La Esclava Isaura, revive todo un clásico brasileño



Historia estrenada en 2004 que acaparará toda tu atención y con toda la calidad de las producciones brasileñas. La trama se basa en la vida de Isaura, una esclava que nació de un romance entre Juliana, también esclava, y el administrador de una hacienda. La mujer muere en el parto y su hija Isaura será criada por otra familia y nunca dejará de soñar por su libertad. Protagonizada por: Blanca Rinaldi, Leopoldo Pacheco, Theo Becker, entre otros. No te pierdas la Esclava Isaura en ViX .

Perdona Nuestros Pecados con Erika Buenfil y Jorge Salinas



A partir del 29 de julio llega a ViX esta telenovela protagonizada por Erika Buenfil y Jorge Salinas, mientras la pareja joven es i

ntegrada por Oka Giner y Emmanuel Palomares. Este melodrama cuenta la historia de amor de Elsa y Andrés, quienes tendrán que enfrentar los prejuicios sociales, por ser de diferentes clases, pero también la desaprobación de Armando, el papá de Elsa, quien hará todo por separarlos. La historia está integrada por 90 capítulos, todos disponibles en ViX .

La Hora Pico, con risas y risas sin parar



Ríe sin parar con el elenco de este programa de comedia que durante años divirtió a las familias mexicanas y que ahora, gracias a ViX, puedes revivir en los capítulos de su primera temporada . El Vítor, Nacasia y Nacaranda, Carmelo y Paul Yester te esperan en diferentes sketches con grandes invitados, quienes se sumarán al humor de estos actores.