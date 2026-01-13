ViX. El Príncipe del Barrio temporada 3: Albertano regresa con toda su galanura y diversión (fecha de estreno) La tercera temporada de la serie El Príncipe del Barrio llega a ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales.



Además de la divertida serie Casado con Hijos temporada 2, ViX estrena otra producción de comedia que te encantará: la temporada 3 de El Príncipe del Barrio.

El Príncipe del Barrio temporada 3: fecha de estreno

La tercera temporada de la serie El Príncipe del Barrio se estrena en ViX el próximo 20 de enero.

Sinopsis de la tercera temporada de la serie El Príncipe del Barrio

En la temporada 3 de El Príncipe del Barrio, Albertano, su familia y sus amigos regresan al pintoresco Lomas de Chapultepec (el único pueblo mágico de la Ciudad de México), de donde fueron desalojados en la segunda temporada.

Aunque toda la ‘pandilla’ está feliz por volver a su hogar, en especial porque estaban bastante amontonados viviendo todos juntos en un solo cuarto, Albertano Santa Cruz no está muy convencido de que sea buena idea.

El carismático galán sí estaba cómodo en donde antes vivían pues, según su opinión, era una “colonia fifí” y había más “gente de alcurnia” como él y podía convivir con ellos. Además, le encantaba la idea de no tener que pagar renta.

Albertano y sus seres queridos continuarán sus aventuras en esta tercera temporada. En especial, seguirán tratando de alcanzar la fama y la fortuna, pero sin tener que esforzarse demasiado.

El elenco de la serie El Príncipe del Barrio temporada 3

En la tercera temporada de El Príncipe del Barrio regresan los queridos personajes que ya conocemos, interpretados por talentosos actores y actrices: