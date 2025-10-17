La Trevi sin Filtro: la docuserie de ViX que muestra a Gloria Trevi vulnerable y fuerte a la vez

Video La Trevi sin Filtro: tráiler de la nueva docuserie de ViX

ViX tiene increíble estreno en octubre: la docuserie La Trevi sin Filtro.

La Trevi sin Filtro: ¿Cuándo se estrena la docuserie?

Esta interesante y emotiva docuserie se estrena en ViX el próximo 24 de octubre. Consta de 10 episodios, cada uno con duración de 40 minutos.

¿De qué trata La Trevi sin Filtros, la nueva docuserie de ViX?

Amada por muchos y cuestionada por otros, la carrera y la vida de Gloria Trevi han estado bajo el escrutinio público, por lo que esta vez la artista decidió mostrarse tal y como es en esta nueva producción.

“Esta serie es una ventana a quién soy hoy: cuando estoy de gira, en casa, con mi familia, haciendo lo que amo y abrazando todo lo que me rodea… desde el caos y los asuntos legales que puedo compartir, hasta la alegría que impulsa mi música y mi vida. Es cruda, es real, pero soy yo: ¡sin filtro”, expresó Gloria Trevi sobre la docuserie.

La Trevi sin Filtros sigue a la artista durante su gira mundial ‘Mi Soundtrack’ y la muestra dentro y fuera del escenario: cantando para sus fans y disfrutando las mieles del éxito, pero también detrás de bambalinas y sin los reflectores.