Con Esa Misma Mirada: la temporada 3 está a punto de estrenarse en ViX, ¿a quién elegirá Eloísa?

La segunda temporada de Con Esa Misma Mirada nos dejó con varias interrogantes, en especial el último capítulo: ¿Eloísa y Pablo se separarán definitivamente o aún hay esperanza de que su amor triunfe?

Por fin la espera ha terminado y obtendremos las respuestas a todas esas dudas, pues la temporada 3 de la serie protagonizada por Angélica Rivera llega a ViX.

Con Esa Misma Mirada temporada 3: fecha de estreno y en dónde verla

La tercera y última temporada de Con Esa Misma Mirada llega a ViX este 17 de octubre.

La temporada 3 mostrará la difícil decisión que Eloísa deberá tomar: darse una nueva oportunidad con Octavio o intentar algo nuevo con Pablo, considerando los pros y contras que ambos tienen.

Temporada 3 Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision / Argos Televisión

¿En qué terminó la temporada 2 de Con Esa Misma Mirada?

Antes del estreno de la tercera temporada de Con Esa Misma Mirada, te damos un pequeño resumen para que no te pierdas ningún detalle de la historia.

Aunque el romance entre Eloísa (Angélica Rivera) y Pablo (Diego Klein) parecía ir muy bien, pues hay una gran química entre ellos, todo llegó a su fin debido a tensiones, conflictos de intereses y un enorme malentendido.

Por otra parte, la relación de Octavio (Iván Sánchez) con Gabriela (Pamela Almanza) tampoco se encuentra en su mejor momento, pues aunque ella le puso un ultimátum para seguir juntos, tiene bastantes dudas sobre si realmente podrán construir un futuro en común.

Aunque ya no son una pareja, Eloísa y Octavio deciden dejar sus problemas a un lado y unir fuerzas para ayudar a su hija Matilde (Ivanna Castro), quien está luchando contra un trastorno alimenticio y todo lo que eso implica.

En cuanto a Antonia (Sofía Castro), ella decide seguir adelante con su embarazo e iniciar una nueva vida a lado de su novio, Tomás.

El elenco de la temporada 3 de Con Esa Misma Mirada

Ellos son los actores y actrices que veremos en la última temporada de la serie Con Esa Misma Mirada:

Angélica Rivera como Eloísa Obregón

Diego Klein como Pablo Casas

Iván Sánchez como Octavio Hidalgo

Pamela Almanza como Gabriela

Sofía Castro como Antonia Hidalgo

Nicolás Haza como Samuel Hidalgo

Ivanna Castro como Matilde Hidalgo

Ximena Herrera como Renata