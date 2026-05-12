ViX MicrO Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!: planeó una gran venganza, pero sus sentimientos arruinaron todo Como parte de los estrenos de ViX MicrO de mayo llega el microdrama Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí! Te contamos todo al respecto.



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Video Intrusa Enamorada: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX MicrO tiene micronovelas de diferentes géneros: romance, comedia, ciencia ficción y, por supuesto, aquellas en donde la trama gira en torno a una venganza.

Una de estas historias la encontramos en el nuevo microdrama Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí! Entérate cuándo se estrena, de qué trata y qué actores conforman su elenco.

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Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

El microdrama Puse la Trampa ¡Y Yo Caí! se estrena el martes 12 de mayo y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX streaming (disponible para celular y tablet).

O si prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que encontrarás en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Microdrama Puse la Trampa... ¡Y Yo Caí! Imagen ViX MicrO

Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

La vida de Valentina da un vuelco cuando descubre un secreto devastador: su padre mantiene una relación clandestina con la mejor amiga y empleada de confianza de la familia.

Profundamente herida y muy enojada, planea una venganza: seducir y manipular al hijo de esa mujer, para que el romance prohibido estalle frente a todos y los infieles queden en evidencia.

Sin embargo, lo que comienza como un frío juego de estrategia se sale de control cuando la química entre ellos se vuelve real. Valentina empieza a descubrir en ese chico a alguien especial, y el amor toca a su puerta sin haber sido invitado.

Ahora, atrapada entre su sed de venganza y los latidos desenfrenados de su corazón, enfrenta un dilema emocional donde la verdad podría destruirlo todo, incluso su felicidad.

El elenco de la micronovela Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!

Conoce a los guapos y talentosos actores que conforman el reparto del microdrama Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!