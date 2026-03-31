ViX MicrO Intrusa Enamorada: se infiltrará en una mansión para robar, pero se encariñará de sus víctimas En la nueva micronovela Intrusa Enamorada lo que comienza como un engaño se transforma en un inesperado vínculo de amor y redención, similar a la emocionante historia que vimos en el microdrama Mi Vagabundo Perfecto.



Descarga ya la app de ViX y disfruta Intrusa Enamorada y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Intrusa Enamorada: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

El dinero no lo es todo, tal como vimos en el microdrama Isadora La Usurpadora, y ahora disfrutaremos una historia similar con intrigas, ambición y romance en la nueva micronovela Intrusa Enamorada.

Intrusa Enamorada: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La micronovela Intrusa Enamorada se estrena el martes 31 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Intrusa Enamorada Imagen ViX MicrO

Intrusa Enamorada: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Claudia está desesperada por conseguir dinero para pagar la operación de su madre. Para obtenerlo, hará algo bastante arriesgado: se hará pasar por sirvienta para trabajar en una lujosa casa y robar todo lo que pueda.

Al principio todo parece sencillo, pues no le importa afectar a esas personas y se irá de ahí en cuanto consiga lo que necesita. Sin embargo, lo que no esperaba era que entre esas paredes encontraría algo más que riquezas.

Ella solo tenía en mente conseguir dinero y objetos valiosos, pero se topará con la calidez inesperada de una familia que la recibe con afecto, la ternura de una niña encantadora que la mira como a una amiga, y la presencia de un viudo admirable cuya bondad y fortaleza despiertan en ella sentimientos que complican su misión.

Mientras Claudia comienza a cuestionar su propósito y se debate entre la lealtad a su madre y la posibilidad de un nuevo comienzo, su cómplice Nacho no está dispuesto a dejarla rendirse tan fácilmente.

Él insiste en recordarle que los sueños no se pagan con cariño y que el plan debe cumplirse cueste lo que cueste. Claudia se verá atrapada en una encrucijada donde el amor, la esperanza y la necesidad la obligarán a decidir.

PUBLICIDAD

El elenco de la micronovela Intrusa Enamorada

Conoce a los guapos y talentosos actores que conforman el reparto de la micronovela Intrusa Enamorada: