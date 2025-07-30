Intensamente Victoria: Quién es quién en esta micronovela que ofrece mucha comedia y romance

Intensamente Victoria es una de las micronovelas que llegaron a ViX MicrO durante julio y estos son los actores que formaron parte del elenco.

¿De qué trata la micronovela Intesamente Victoria?

Victoria es una mujer intensa, cuyas relaciones fracasan por entregarse demasiado pronto y con entusiasmo, lo que termina por alejar a sus parejas. Un día, mientras busca a su gato en casa, revuelve el clóset y encuentra una caja de su difunta tía Josefina, quien le dejó la propiedad.

Dentro descubre un anillo verde con una nota donde su tía le sugiere usarlo para "entender el mundo como nunca antes lo había escuchado". Aunque escéptica, Victoria sigue la advertencia de no quitárselo hasta que pasen dos lunas llenas, o podría desatarse una maldición.

Intensamente Victoria Imagen TelevisaUnivision



Al usarlo, nota que puede leer los pensamientos de los hombres y se vuelve irresistible para ellos. Pronto se enamora de Polo, un chico con quien tiene química inmediata, pero descubre que él es pareja de su mejor amiga, Andrea. A pesar de sus intentos por evitarlo, entre ellos comienza una relación secreta llena de pasión.

Conoce al elenco del microdrama Intensamente Victoria

Mónica Gutiérrez es Victoria

La protagonista deAtentamente Victoria sigue en ascenso, ya que además de participar en varios anuncios televisivos, en 2024 actuó en la cinta' Asediados' y también en la serie Las Noveleras, transmitida por el canal Tlnovelas de ViX.

Monica Gutiérrez Imagen @lamonicagutierrez / Instagram

Leonardo De Aguiar es Polo

Hasta el momento, su única actuación ha sido como Polo en Intensamente Victoria, pero este debut podría abrirle puertas en nuevos proyectos para televisión o streaming.

Leonardo De Aguiar Imagen @leodeab / Instagram

María de Villa es Andrea

Además de su papel como Andrea en esta producción, ha tenido participaciones importantes en la serie 'Oscuro Deseo', las telenovelas Amor Dividido, y próximamente enDoménica Montero, una producción de Televisa que se estrenará este mismo año.

María de Villa Imagen @mariadevilla / Instagram

¿Cuántos capítulos tiene Intensamente Victoria y dónde puedo ver completa la micronovela?