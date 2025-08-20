Con Bata y Sin Vergüenza tiene un elenco de primera: Los actores y sus personajes en la micronovela

Video Con Bata y Sin Vergüenza - Disfruta el episodio 0

Con Bata y Sin Vergüenza es el nuevo microdrama lleno de romance, celos profesionales, dramas, secretos y una dosis de humor; todo esto en un competitivo ambiente médico.



En la historia seguimos a un atractivo cirujano y un grupo de doctoras decididas a conquistarlo… hasta que el corazón elige a quien nadie esperaba.

Con Bata y Sin Vergüenza Imagen ViX

Con Bata y Sin Vergüenza:

Sinopsis de la micronovela

Leonardo Altamirano, un encantador cirujano pl ástico, es invitado a realizar una residencia en un exclusivo hospital privado. Su verdadera misión es evaluar en secreto a tres destacadas doctoras: Victoria Hart, Alessia Espartano y Meilin, quienes primero intentan seducirlo, pero al descubrir el motivo de su llegada, hacen una apuesta para ganarse su amor.

La enfermera Isabel Alvarado, quien es nueva en el hospital, descubre un fraude, y ante la posibilidad de perder su empleo por el rechazo de las doctoras, decide demostrarle al médico quién merece realmente su corazón.

Con Bata y Sin Vergüenza Imagen ViX

Ellos son los actores del microdrama médico Con Bata y Sin Vergüenza

Lizeth Goca es Isabel Alvarado

En 2019 hizo su debut actoral apareciendo en series como Alma de Ángel, La Rosa de Guadalupe, Lo que Callamos las Mujeres, 'P#t@s Redes Sociales', 'Madre Solo hay Dos', 'Lucha: Despierta tu Naturaleza' y en teatro participó dentro de la obra 'Cinco Minutos Sin Respirar'. Ahora la vemos protagonizando Con Bata y Sin Vergüenza' bajo el rol de la ingenuia y noble Isabel.

Lizeth Goca Imagen @lizethgoca / Instagram

Alejandro Valencia es Leonardo Altamirano

Dentro de ViX MicrO además de ser el doctor Leonardo en esta historia, también apareció en Te Escribí Antes de Conocerte como uno de los antagonistas, Machín Machine.

Alejandro Valencia Imagen Instagram

Wendy Braga es Alessia Espartano

Ella encarna a la doctora pelirroja de la micronovela, pero te sorprenderá saber que cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la actuación, pues trabajó dentro de Como Dice el Dicho, Like, La Leyenda, vecinos y uno de sus últimos trabajos fue ser parte de 'Riquísimos por siempre', serie que se estrenó este 2025.

Wendy Braga Imagen @wendybragamx / Instagram <br> <br>

Dónde puedo ver completa la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza