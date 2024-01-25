El Príncipe del Barrio: Conoce a los personajes y a los actores que te harán reír sin parar en esta divertida comedia

Conoce a los actores y personajes de la comedia El Príncipe del Barrio.



El Príncipe del Barrio es una comedia situada en la bulliciosa Ciudad de México, específicamente en Lomas de Chacaltepec, conocido por su activo escenario comercial.

Albertano, el personaje principal de esta comedia, se ve obligado por las circunstancias a mudarse a este barrio, donde sus habitantes enfrentan la búsqueda del amor, la fama y la fortuna, todo ello sin excesivo esfuerzo, pero siempre con una actitud positiva.

Sumérgete en las divertidas aventuras de El Príncipe del Barrio, y acompaña a Albertano y a sus vecinos de Lomas de Chacaltepec. Descubre quién es quién en esta hilarante comedia.

Ariel Miramontes es Albertano Santa Cruz en El Príncipe del Barrio

Albertano, es un hombre joven y guapo, ingenuo, tierno y romántico. Es un soñador nato que decide dar el salto del nido familiar para tener su propio espacio e independencia.

Presume una falsa inteligencia utilizando palabras cuyo significado desconoce, pero carisma es su arma secreta. Aparentemente lleva una vida tranquila lejos de las complicaciones, pero los conflictos surgen cuando se enfrenta a la realidad de que el trabajo nunca ha sido su fuerte, lo que añade el toque de humor a su encantadora personalidad.

Violeta Isfel es Polly en El Príncipe del Barrio

Polly, hija de Yesenia, es una joven astuta y llena de carisma que a pesar de no haber terminado sus estudios demuestra una inteligencia callejera y una perspicacia que la destaca. Guapa y coqueta, cautiva a todos, pero reserva su corazón para Albertano.

Polly se define coomo empresaria emprendedora, administra su propio puesto de tamales mientras contribuye al negocio de su madre.

Cecilia Galliano es Yesenia en El Príncipe del Barrio

Yesenia, es un mujer directa que no le gusta que su hija Polly tenga novio, y mucho menos que busque un romance con Albertano.

Esta aguerrida mujer, aprovecha su belleza física para vender a las mujeres del barrio sus productos milagro para bajar de peso.

Mantiene una relación de amor platónico con Don Manolo, el dueño de la joyería, pero la realidad son más cercanos de lo que la colonia imagina.

Juan Soler es Don Manolo en El Príncipe del Barrio

Don Manolo es el dueño de la joyería y relojería de la colonia, es un hombre instruido y educado que busca constantemente compartir sus conocimientos con los vecinos del barrio.

Su refinamiento contrasta con el entorno, mostrándose como un caballero pulcro y preparado. Aunque es considerado el mejor partido de la colonia, nunca ha contraído matrimonio.

Aparentemente sin prisa por comprometerse, centra una especial atención en Yesenia.

José Luis Guarneros es La Britney en El Príncipe del Barrio

La Britney, nacida como Maximino, se dedica al negocio de vestidos de novia y quinceañera.

La Britney no teme expresar sus pensamientos, es jovial, valiente y bromista, aunque un poco metiche. A pesar de su aparente dureza, guarda un profundo cariño por Albertano, convirtiéndose en su cómplice y fiel acompañante en las situaciones más divertidas.

Alma Cero es La Jarocha en El Príncipe del Barrio

Conocida como La Jarocha, a pesar de ser de Ecatepec y no tener vínculos con el mar, esta mujer es un ser bondadoso, valiente y cándido, siempre dispuesta a ayudar a los demás.

Es una profesional de la belleza, se encarga de la estética de la cuadra, ofreciendo servicios de manicura, pedicura, masajes y diseño de imagen.

La Jarocha es la eterna enamorada de Albertano, y se convierte en la rival de amores de Polly.

Luis Fernando Peña es el Comandante García en El Príncipe del Barrio

El oficial García es el encargado de mantener el orden en el barrio. Su trabajo no destaca por su éxito en el cumplimiento de su labor. Aparenta ser un policía ejemplar, sin corrupción ni vínculos con criminales, su principal preocupación es recaudar la cuota de vigilancia de los vecinos y comerciantes.

A pesar de sus responsabilidades, su amistad con Albertano se convierte en una distracción constante, dedicando la mayor parte de su tiempo a ayudarlo a salir de los problemas en los que inevitablemente se enreda.