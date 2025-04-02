El extraño retorno de Diana Salazar: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

Video El Extraño Retorno de Diana Salazar: Ve AQUÍ el avance de la temporada 3

El extraño retorno de Diana Salazar es la adaptación de la telenovela de los 80 protagonizada por Lucía Méndez y que ahora está en manos de Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

En las dos primeras temporadas, la serie exploró la idea de cómo el amor trasciende el espacio y el tiempo a través de la reencarnación y los poderes sobrenaturales. Pero aún queda mucho por ver de esta historia, y así lo mostrará la tercera temporada.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de El extraño retorno de Diana Salazar?

La tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar se estrena el 11 de abril de 2025.

Recordemos que este remake protagonizado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli llegó a ViX en mayo de 2024, seguida de una segunda temporada que dejó a los fans con ganas de más.

¿De qué trata El extraño retorno de Diana Salazar?

El extraño retorno de Diana Salazar es una serie que se desarrolla en dos espacios y tiempos diferentes, pero que se relacionan entre sí.

En la historia que transcurre en la época actual Angelique Boyer da vida a Diana, una ginecóloga que tiene visiones del pasado y por medio de ellas descubre que tiene un profundo vínculo con Leonor, una mujer que vivió en el siglo XVII y a quien también interpreta la actriz (es decir, tiene doble papel).

Tanto en el presente como en el pasado, Diana y Leonor mantienen vínculos que traspasan las barreras temporales, principalmente con Eduardo y Mario, los dos personajes que interpreta Sebastián Rulli.

El extraño retorno de Diana Salazar: Así fue el final de la temporada 2

Para el estreno de la temporada 3 de El extraño retorno de Diana Salazar debes tener presente en qué acabó la segunda parte de la serie, y aquí te lo recordamos.

Por una parte, en lo correspondiente al siglo XVII, la trama se quedó en que Leonor fue condenada a muerte, luego de que su boda con el Conde Lucas Treviño fuera interrumpida.

En el tiempo presente, Diana Salazar ingresó por voluntad propia en un hospital psiquiátrico, luego de que, sin querer, usara sus poderes en contra de su hermana y afectara su embarazo.

¿Qué personajes regresan a la temporada 3 de El extraño retorno de Diana Salazar? Este es el reparto

En la tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar, Angelique Boyer regresa como Diana Salazar y Leonor de Santiago, y Sebastián Rulli retoma sus roles como Eduardo Carvajal y Mario Villareal.

Arapth Bethke también vuelve como Joaquín Núñez y Lucas Treviño, mientras que Cassandra Sánchez Navarro retornará en los personajes de Irene Vallejo e Inés Betancourt.

Lorena Graniewicz (Malena), Erick Chapa (Gael) y Sergio Mur (Gonzalo) también aparecerán en la temporada 3 de El extraño de Diana Salazar en sus respectivos papeles.

¿Qué puedo esperar de la temporada 3 de El extraño retorno de Diana Salazar?

Gracias al tráiler de la tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar, sabemos qué esperar de esta nueva entrega.

Todo indica que se explorará con mayor profundidad el vínculo entre los cuatro personajes principales, en las dos épocas históricas. Es decir, los personajes que interpretan Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Arapth Bethke y Cassandra Sánchez Navarro.

Ellos buscarán la manera de romper el ciclo que los ha perseguido durante 400 años, ¿podrán lograrlo?

Dónde ver completa la serie El extraño retorno de Diana Salazar

Puedes ver El extraño retorno de Diana Salazar a través de ViX , el streaming en español más grande del mundo.