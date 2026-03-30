ViX. Piensa Rápido: el game show de 'El Vítor' que pondrá a prueba tu ingenio llega a ViX Juego de Voces: Hermanos y Rivales no es el único reality de concursos que puedes disfrutar en ViX, también podrás divertirte con Piensa Rápido.



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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, domingo a las 8P/7C por Univision

Adrián Uribe es uno de los actores y conductores más queridos de la farándula latinoamericana. En ViX puedes ver muchas de las películas, series y programas en los que actúa, ( como la temporada 2 de Casado con Hijos) .

Ahora también llega a la plataforma de streaming su programa de concursos Piensa Rápido. Te contamos todo al respecto.

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Piensa Rápido: fecha de estreno del programa de concursos de ‘El Vítor’ en ViX

El game show Piensa Rápido, conducido por Adrián Uribe en su personaje ‘El Vítor’, llega a la plataforma de streaming ViX el próximo lunes 6 de abril.

Con un formato de 60 capítulos con una duración de 60 minutos cada uno, el programa ofrecerá una mezcla explosiva de tensión, agilidad mental y las ocurrencias de uno de los conductores más queridos de la televisión.

El Vítor conduce el programa Piensa Rápido Imagen TelevisaUnivision

¿De qué trata el programa Piensa Rápido, que puedes disfrutar en ViX?

Piensa Rápido no es el clásico programa de preguntas de cultura general. Aquí, el conocimiento definitivamente tiene que ir acompañado de la velocidad de respuesta. Bajo la presión de un cronómetro implacable, los concursantes deben evitar el bloqueo mental para escalar en el tablero de puntuación.

La dinámica emocionante y divertida del game show invitan al espectador a jugar desde su dispositivo móvil o televisión, convirtiendo cada capítulo en una experiencia interactiva.

Dinámicas y juegos de Piensa Rápido: ¿Cómo se gana el gran premio?

El reality de concursos está diseñado para mantener la adrenalina al máximo a través de retos que exigen reflejos de acero.

En cada emisión participan dos equipos, generalmente integrados por familias o grupos de amigos. El objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos en las rondas preliminares para asegurar un lugar en la fase final, donde se disputa un premio en efectivo de hasta $6,000 dólares.

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Los retos principales del programa son:

Tablero de conceptos: Los equipos deben adivinar las respuestas más populares dadas por el público a preguntas abiertas.

Ronda de relación: El Vítor lanza una palabra y el jugador debe responder términos asociados en menos de 3 segundos.

El pulsador veloz: Una prueba de reflejos donde el primero en oprimir el botón gana el derecho a responder y robar puntos al equipo contrario.

La gran final de 60 Segundos: El equipo ganador debe acertar las 4 respuestas principales de una categoría final, antes de que el tiempo se agote.