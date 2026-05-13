ViX. Quién es quién en Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: guía completa de personajes Tan Cerca de Ti, Nace el Amor ya está disponible en ViX streaming. Cada semana se estrenan cinco episodios nuevos, así que puedes ver uno diario o maratonearlos todos juntos.



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Video Tráiler de la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: ya disponible en ViX

La telenovela producida por Ignacio Sada tiene una trama emocionante, apasionante y fresca, ya que presenta una compleja red de lealtades y traiciones. Aquí te detallamos el perfil de los protagonistas y antagonistas que están definiendo el rumbo de esta historia.

Recuerda que puedes ver Tan Cerca de Ti, Nace el Amor en exclusiva en la plataforma de streaming ViX.

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Los protagonistas de Tan Cerca de Ti, Nace el Amor

Ellos representan el eje romántico de la novela.

Verónica Arellano

Interpretada por la actriz Oka Giner, es una periodista de investigación valiente y con una gran ética. Su motor en la vida es encontrar a su hija, quien le fue arrebatada al nacer bajo engaños de su propia familia.

Verónica tendrá que elegir entre su ética profesional y el amor que empieza a sentir por Joaquín, mientras descubre verdades dolorosas sobre su pasado.

Joaquín Navarro

El actor encargado de dar vida a este personaje es David Zepeda. Es un hombre bastante noble, pilar de su familia, amante de la adrenalina y las motos (motocross).

Joaquín se convierte en el aliado principal de Verónica, aunque los secretos que ella investiga podrían poner en riesgo la estabilidad de la familia Navarro.

Tan cerca de ti, nace el amor Imagen TelevisaUnivision

Los antagonistas de Tan Cerca de Ti, Nace el Amor

Estos personajes le harán la vida pesada a los protagonistas, pero al mismo tiempo le darán un emocionante toque de tensión a la trama.

Kassandra

La actriz Irina Baeva interpreta a la villana principal de la historia. Es ambiciosa, calculadora y poseedora de una gran belleza que utiliza para conseguir lo que quiere.

Su principal objetivo es mantener su estatus social y el control sobre Joaquín a toda costa. Es la principal barrera para la felicidad de la pareja protagonista.

Kassandra falla en su intento de conquistar a Joaquín Imagen TelevisaUnivision

Aurelio Arellano

Interpretado por Alexis Ayala, es un personaje bastante oscuro. Se trata de un patriarca inflexible y un hombre de negocios con pocos escrúpulos.

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Él encabeza la conspiración que separó a Verónica de su hija, motivado por el deseo de conservar el “honor” de la familia.

Personajes secundarios de Tan Cerca de Ti, Nace el Amor

Aunque estos personajes tienen roles secundarios, también son muy importantes en la historia:

Flavia (Yolanda Ventura): es la madre de Verónica y conoce la verdad de lo que ocurrió con su nieta. Vive bajo la sombra de Aurelio.

(Yolanda Ventura): es la madre de Verónica y conoce la verdad de lo que ocurrió con su nieta. Vive bajo la sombra de Aurelio. Bernardo (Jilián Gil): es un socio muy ambicioso de la empresa de los Navarro. Tiene intereses ocultos.

(Jilián Gil): es un socio muy ambicioso de la empresa de los Navarro. Tiene intereses ocultos. Doña Elena (Leticia Perdigón): es la matriarca de la familia Navarro, símbolo de sabiduría y unión.

(Leticia Perdigón): es la matriarca de la familia Navarro, símbolo de sabiduría y unión. Raúl (Marcus Ornellas): se trata de un antiguo amor que reaparece para cuestionar el presente de Verónica.