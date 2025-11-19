Desastre en Familia: lo que inició como unas simples vacaciones terminará como un divertido caos

Para los amantes de las películas de comedia, como Mirreyes vs Godínez (también disponible en ViX), llega a la plataforma de streaming Desastre en Familia.

En esta cinta, una familia despierta con sus cuerpos intercambiados, por lo que tendrán que vivir —o sufrir— la vida del otro, mientras encuentran la manera de volver a la normalidad.

Desastre en Familia: cuándo estrena la película en ViX

La película, dirigida por Manuel Caramés y con una duración de 95 minutos, llega a ViX el próximo 28 de noviembre.

Desastre en Familia Imagen ViX

Desastre en Familia: ¿de qué trata la película que puedes ver en ViX?

Tener hijos no es tan difícil… a menos que sean adolescentes. La familia Meza parece llevar una gran vida, pero hay un pequeño inconveniente entre ellos: se la pasan discutiendo todo el tiempo y a veces ya ni siquiera saben por qué lo hacen.

En un intento por ser más cercanos a sus hijos, los padres —Rolando y María— planean un viaje con ellos. Aunque su intención es buena, todo apunta a que las vacaciones serán un desastre.

Cuando van en la carretera, su camioneta se descompone en medio de la nada. Como ya es de noche, buscan ayuda en una modesta cabaña. Ahí vive Isadora, quien les dará una extraña sopa de hongos.

Lo que ninguno sabe es que el peculiar platillo es mágico y los hará cambiar de cuerpos. Así, tendrán que vivir la vida uno del otro, para comprender lo que cada quien enfrenta en su día a día, sus preocupaciones, sus miedos, sus pasiones y el lugar que cada uno ocupa dentro de la familia.

Escena de la película Desastre en Familia Imagen ViX

El elenco de Desastre en Familia: ellos son los protagonistas de la película de ViX

La película de comedia Desastre en Familia tiene un gran reparto, conformado por: