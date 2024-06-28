¿Cuándo y cómo ver La Sustituta?, la telenovela de suspenso que ViX estrena en su catálogo
Protagonizada por Majida Issa, quien da vida a Eva, esta historia original marca el regreso de grandes actores a la pantalla y conforman un elenco de primera categoría para esta historia de misterio y suspenso. Disfruta de La Sustituta solo por la plataforma de streaming ViX.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
La historia de suspenso La Sustituta, una producción de Estudios RCN para ViX, se estrena este viernes 28 de junio en la plataforma y está disponible para lo suscriptores del plan Premium AQUÍ.
Se trata de una historia donde todos sus personajes tienen algo que ocultar, escrita por Julio Jiménez e Iván Martínez y libretos adaptados por Pedro Miguel Rozo, protagonizada por la reconocida actriz Majida Issa.
De qué trata La Sustituta, la nueva producción colombiana de ViX
Eva Cortés comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de Victoria de Urquijo (Geraldine Zivic), una millonaria y atormentada mujer que sufre el recuerdo de una tragedia ocurrida en esa casa y de la cual se niega a hablar a toda costa.
Eva soportará los maltratos de su patrona y planea un complot en su contra mediante la manipulación psicológica de Victoria, con un oscuro propósito que permanece en el misterio.
Otro personaje importante de la historia es la psiquiatra Mabel Calderón obsesionada por encontrar a su paciente Berta Ríos, quien desapareció misteriosamente de la clínica, dejando como único rastro un cadáver irreconocible.
Las intrigas y misterios de la Casa Urquijo y la investigación de Mabel colisionarán peligrosamente gracias a una casualidad que pondrá en riesgo la vida de las tres mujeres.
Acompañan a Majida Issa en La Sustituta un gran elenco integrado por Geraldine Zivic, Rami Herrera, Juan Fernando Sánchez, Silvia De Dios, Katherine Vélez, entre otros.