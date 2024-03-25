Cuándo y cómo ver en ViX el inspirador documental Regreso a Escalona de Carlos Vives

El servicio de streaming en español anuncia que Regreso a Escalona, de Carlos Vives , estará disponible a partir del 3 de abril y los seguidores del colombiano podrán verlo en el plan premium de su servicio.

ViX cuenta con una amplia oferta de documentales y docu series dedicados a figuras destacadas, la cultura y mucho más. Regreso a Escalona es un título distribuido por Caracol Televisión y producido por Mestiza Films que celebra además la trayectoria de Carlos Vives.

En este documental, el cantante muestra cómo buscó nuevamente inspiración en Rafael Escalona, uno de los compositores vallenatos más importantes, a través de un viaje único, en búsqueda de un cuaderno que sirve de base para realizar un nuevo álbum homenaje.

A 30 años del estreno de 'Escalona', la telenovela protagonizada por Vives sobre la vida de Rafael Escalona y del lanzamiento del icónico álbum 'Clásicos de la Provincia', que creó un nuevo sonido inspirado en su amor por los clásicos vallenatos y revolucionó la música en español.

El cantante colombiano regresa a sus raíces en esta crónica que lo lleva a Valledupar, ciudad considerada la capital mundial del vallenato, donde se encuentra con uno de los hijos de Rafael Escalona quien conserva intacta la camioneta Ford F150 de su padre.

Regreso a Escalona de Carlos Vives: Tributo al vallenato



Vives no va solo en este viaje, va acompañado de Egidio Cuadrado, acordeonero de su amada banda La Provincia, y juntos buscan un viejo cuaderno de colegio, que contiene la letra de las canciones del autor de clásicos del vallenato, como ‘La Historia’, ‘El Testamento’ o ‘Jaime Molina’. De este cuaderno surge ‘Escalona Nunca se Había Grabado Así’, álbum ganador del Latin GRAMMY al mejor álbum Cumbia/Vallenato y nominado al GRAMMY.

Este viaje inspirador, también se ve reflejado en 'El Tour de los 30', gira que celebró los clásicos de Vives y a los grandes compositores del vallenato a lo largo del 2023, con paradas en más de 10 países, en ciudades como New York, Boston, Chicago, Buenos Aires, Santiago, Los Ángeles, Madrid y Houston, entre otras.