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Más de 30 películas de Cantinflas llegan a ViX: entérate cuáles son y comienza un maratón de risas

El servicio de streaming ViX ofrece un amplio catálogo de películas de todos los géneros: romance, terror, comedia y los grandes clásicos, a los cuales ahora se suman las mejores cintas de Cantinflas.

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

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Por:Vanessa Mena
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Películas de Cantinflas en ViX
Películas de Cantinflas en ViX
Imagen ViX / Getty Images

ViX tiene la mejor oferta de películas directo del cine hasta tu pantalla, como la comedia romántica Un Hombre por Semana, pero también tiene un gran catálogo con lo mejor de la Época de Oro del Cine Mexicano y ahora agrega ¡35 filmes de ‘Cantinflas’!

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¿Qué películas de Mario Moreno ‘Cantinflas’ se pueden ver en ViX?

A partir del 26 de marzo, en el servicio de streaming ViX podrás disfrutar estas 35 películas de Cantinflas:

  1. A volar joven
  2. Abajo el telón
  3. Caballero a la medida
  4. Conserje en condominio
  5. Don Quijote cabalga de nuevo
  6. El analfabeto
  7. El barrendero
  8. El bolero de aquel
  9. El bombero atómico
  10. El circo
  11. El extra
  12. El gendarme desconocido
  13. El mago
  14. El ministro y yo
  15. El padrecito
  16. El patrullero 777
  17. El portero
  18. El profe
  19. El señor doctor
  20. El señor fotógrafo
  21. El siete machos
  22. El supersabio
  23. Entrega inmediata
  24. Gran hotel
  25. Los tres mosqueteros
  26. Ni sangre ni arena
  27. Pepe
  28. Por mis pistolas
  29. Romeo y Julieta
  30. Si yo fuera diputado
  31. Soy un prófugo
  32. Su excelencia
  33. Sube y baja
  34. Un día con el diablo
  35. Un quijote sin mancha
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