Más de 30 películas de Cantinflas llegan a ViX: entérate cuáles son y comienza un maratón de risas
El servicio de streaming ViX ofrece un amplio catálogo de películas de todos los géneros: romance, terror, comedia y los grandes clásicos, a los cuales ahora se suman las mejores cintas de Cantinflas.
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Películas de Cantinflas en ViX
Imagen ViX / Getty Images
ViX tiene la mejor oferta de películas directo del cine hasta tu pantalla, como la comedia romántica Un Hombre por Semana, pero también tiene un gran catálogo con lo mejor de la Época de Oro del Cine Mexicano y ahora agrega ¡35 filmes de ‘Cantinflas’!
¿Qué películas de Mario Moreno ‘Cantinflas’ se pueden ver en ViX?
A partir del 26 de marzo, en el servicio de streaming ViX podrás disfrutar estas 35 películas de Cantinflas:
- A volar joven
- Abajo el telón
- Caballero a la medida
- Conserje en condominio
- Don Quijote cabalga de nuevo
- El analfabeto
- El barrendero
- El bolero de aquel
- El bombero atómico
- El circo
- El extra
- El gendarme desconocido
- El mago
- El ministro y yo
- El padrecito
- El patrullero 777
- El portero
- El profe
- El señor doctor
- El señor fotógrafo
- El siete machos
- El supersabio
- Entrega inmediata
- Gran hotel
- Los tres mosqueteros
- Ni sangre ni arena
- Pepe
- Por mis pistolas
- Romeo y Julieta
- Si yo fuera diputado
- Soy un prófugo
- Su excelencia
- Sube y baja
- Un día con el diablo
- Un quijote sin mancha
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