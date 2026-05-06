ViX. Películas, series y k-dramas para maratonear con mamá, ¡pasarán una tarde increíble con ViX! ¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

Video Tráiler de la serie Bodas S.A. disponible en ViX

Películas, series y k-dramas de ViX para disfrutar con mamá

El servicio de streaming ViX tiene un gran catálogo de telenovelas, incluidas aquellas que han sido un éxito en los últimos meses. Pero también tiene una súper oferta de películas, series y k-dramas que puedes disfrutar con tu mamá.

PUBLICIDAD

Mamá Reinventada

Patricia y Marina son madre e hija, pero parecen polos opuestos: Patricia tiene una mentalidad conservadora, mientras que Marina se comporta exactamente al revés.

Cuando las circunstancias las obligan a vivir juntas de nuevo se dan cuenta que pueden divertirse, siempre y cuando ambas se liberen de sus prejuicios ( clic aquí para ver la película).



Elenco de Mamá reinventada

Erika Buenfil

Michelle Renaud

Nicolasa Ortiz Monasterio

Hernán Mendoza

Mikael Lacko

Javier Ponce

El día de las madres

Este filme es un clásico del cine mexicano. Tres madres sufren al ver a sus hijos crecer, enfrentarse a los retos de la vida, enamorarse, cumplir sus sueños y luchar por salir adelante.

A pesar de las adversidades que enfrentan, los jóvenes logran celebrar el 10 de mayo con la mujer más importante de sus vidas ( clic aquí para verla).

Elenco de El Día de las madres:

Sara García

Marga López

Amparo Rivelles

Jacqueline Andere

José Alonso

Andrés Soler

Fernando Soler

Es por Su Bien

Tres mamás hacen hasta lo imposible para que sus hijos terminen con sus novias, pues creen que esas muchachas no les convienen a sus 'pequeñitos'.

Mientras intentan que sus planes de separación funcionen, se dan cuenta que ser mamá también es dejar que sus hijos crezcan y tomen sus propias decisiones ( clic aquí para ver la película).

PUBLICIDAD

Elenco de Es por su bien:

Consuelo Duval

Kate del Castillo

Mónica Huarte

José Eduardo Derbez

Sebastián García

Michael Ronda

Mamá, soy Paquito

Esta cinta es una elección obligada para ver con mamá. Paquito vive con su madre en un entorno muy precario, así que debe cantar en las calles para ganar un poco de dinero.

Cuando su mamá muere debido a una enfermedad, el pequeño busca a su padre, un hombre que es tan rico como despreciable ( clic aquí para ver la película).

Elenco de Mamá, soy Paquito

Paquito Cuevas

Frank Moro

Adalberto Martínez 'Resortes'

Blanca Guerra

Elsa Cárdenas

Carmen Montejo

Susana Cabrera

Bodas, S.A.

Luego de abandonar la universidad otra vez y sin un rumbo claro en su vida, Fannie regresa a casa de sus padres y termina trabajando para su mamá, con quien tiene una pésima relación. Además, su madre no tiene un negocio cualquiera: es la wedding planner número uno del país.

Entre bodas caóticas, sabotajes y heridas familiares, ambas descubren que lo más difícil no es planear la boda perfecta... sino convivir entre ellas ( clic aquí para ver la serie).

Elenco de Bodas, S.A.:

Consuelo Duval

Giselle Juri

Dánae Reynaud

Christian Chávez

Paul Stanley

Paly Duval

Michael Ronda

Angry Mom

¿Qué tal un K-drama para ver con tu mami? ViX streaming tiene muchas series coreanas en catálogo y una de las mejores es Angry Mom.

PUBLICIDAD

Cuenta la historia de Jo Kang Ja, una madre que se entera de que su hija sufre bullyng escolar. Para ayudarla, se infiltra en la escuela de la chica y le da una dura lección a los abusadores.

Sin duda, la historia resalta la importancia de hablar sobre el acoso escolar y que una madre haría cualquier cosa por proteger a sus hijos ( clic aquí para ver el k-drama).

Atrapadas en Familia

Caro y Sofía se preparan para pasar un fin de semana con sus familias, pues celebrarán un aniversario de bodas.

Sin embargo, durante el festejo ocurren múltiples sorpresas y hasta una propuesta de matrimonio que podría salir muy mal ( clic aquí para ver la película).

Elenco de Atrapadas en familia:

Diana Bovio

Ana Sofía Gatica

Pierre Louis

Guillermo Quintanilla

Katixa Mecerreyes

Montserrat Marañón

Julieta Ortiz

¡Qué Madre Tan Padre!

La familia Hernández Galicia está compuesta por siete miembros y, con tantas personas, su hogar siempre es un caos.

Mauricio es el padre de familia, pero pierde su empleo y su esposa tiene que salir a trabajar, mientras que él se queda en casa para hacerse cargo de todas las tareas. Así, los roles en el matrimonio cambian y aprenden a organizarse de una nueva manera ( clic aquí para ver la serie).

Elenco de ¡Qué madre tan padre!

Mauricio Castillo

Maribel Guardia

Martha Ofelia Galindo

Mauricio Herrera

Las madres de la novia

Jenna, la hija adoptiva de Debra, está planeando su boda y quiere una celebración sencilla. Sin embargo, cuando conoce a su madre biológica, quien es una famosa organizadora de eventos, las dos madres comienzan a tener fricciones por la diferencia entre sus ideas ( clic aquí para ver la película).

PUBLICIDAD

Elenco de Las madres de la novia

Gail O'Grady

Betsy Bandt

Daniela Bobadilla

Julie Brown

El club de las madres solteras

Un grupo de madres solteras, con vidas y actividades muy diferentes, se unen para crear un grupo de apoyo donde puedan hablar sobre sus problemas, lo difícil que es la maternidad, encontrarle el lado divertido a la vida, hacerle frente a sus problemas y crear una fuerte unión entre ellas ( clic aquí para ver la película).

Elenco de El club de las madres solteras