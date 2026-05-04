Las telenovelas más actuales y exitosas que puedes ver gratis en ViX

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Video Tráiler de la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: ya disponible en ViX

Uno de los lanzamientos más recientes de ViX es la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor, pero también puedes disfrutar novelas que se estrenaron hace poco y se convirtieron en todo un éxito.

Las Hijas de la Señora García

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La señora García está decidida a alejar de la pobreza a sus hijas Valeria y Mar, y darles un futuro mejor que se traduce en el más alto nivel de vida. No obstante, esta tenaz madre no podrá evitar reflejar sus propios sueños en las jóvenes ( clic aquí para verla).

Elenco de la telenovela Las hijas de la Señora García:

María Sorté

Ela Valden

Oka Giner

Emmanuel Palomares

Brandon Peniche

Juan Diego Covarrubias

Guillermo García Cantú

Laura Flores

Geraldine Bazán

Hermanas, un Amor Compartido

Rebeca y Mónica son dos hermanas inseparables, pues crecieron como mejores amigas. Sin embargo, enfrentarán una tragedia que las llevará a luchar por el amor de Aura, la hija de una de ellas ( clic aquí para verla).

Elenco de Hermanas, un Amor Compartido:

Adriana Louvier

Danna García

Osvaldo Benavides

Juan Martín Jáuregui

Romina Poza

Rossana Nájera

Diana Bracho

Doménica Montero

Doménica Montero es una reconocida empresaria, considerada una de las mujeres más codiciadas del país. Sin embargo, a pesar de su belleza y fortuna, su novio la deja plantada en el altar.

Ante tal humillación, se refugia en la antigua hacienda de sus padres y ahí hace valer el peso de su nombre ( clic aquí para verla).

Elenco de Doménica Montero:

Angelique Boyer

Marcus Ornellas

Diego Amozurrutia

Arcelia Ramírez

Alberto Estrella

Alejandro Ávila

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Monteverde

Carolina se ve obligada a huir de su malvado marido. Su hermana gemela, Celeste, la lleva a Monteverde para que se esconda. Ahí conoce a Óscar, un hombre que vive resentido con las mujeres. ¿Lograrán llevarse bien o nunca podrán congeniar? ( clic aquí para verla).

Elenco de Monteverde:

África Zavala

Gabriel Soto

Mario Morán

Fernanda Urdapilleta

Arturo Carmona

Cynthia Klitbo

Papás por Siempre

Una telenovela actual, pero con un guiño a la nostalgia, pues el elenco está conformado por actores que conocimos desde pequeños.

Después de cinco años, la familia de Tino y Aidé ha crecido y la vida les tiene preparados muchos retos que tendrán que enfrentar juntos ( clic aquí para verla).



Elenco de Papás por Siempre:

Ariadne Díaz

José Ron

Daniela Luján

Martín Ricca

María Chacón

Miguel Martínez

Erika Buenfil

Altair Jarabo

A.Mar

Estrella Contreras es una madre soltera que busca sacar adelante a su hija Azul, al mismo tiempo que trata de salvar el negocio de su padre. Por otro lado está Fabián Bravo, un viudo que lucha por recuperar la custodia de su hija Yazmín ( clic aquí para verla).

Elenco de A.Mar:

Eva Cedeño

David Zepeda

Víctor González

Claudia Troyo

José Montini

Ana Martín

Me Atrevo a Amarte

Los dueños de dos haciendas se enfrentan, debido a que se han suscitado entre ellos casos de infidelidad, traición y desapariciones. No obstante, surge el amor entre los hijos de ambas familias ( clic aquí para verla).

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Elenco de Me Atrevo a Amarte:

Kimberly Dos Ramos

Rodrigo Guirao

Marlene Favela

César Évora

Karyme Lozano

Horacio Pancheri

Corazón de Oro

Luz está dispuesta a sacrificarlo todo por el amor que le tiene a su hija Catalina. Sin embargo, una herencia desata conflictos y ambición, pues ahora tendrán que defender su nueva fortuna, sin saber que Luz deberá elegir entre su hija y la justicia ( clic aquí para verla).

Elenco Corazón de Oro:

Mayrín Villanueva

Gabriel Soto

Gala Montes

Diego Olivera

La Historia de Juana

Juana es una encantadora joven que se embaraza por una negligencia médica. Además de enfrentar este gran desafío, conocerá a Gabriel Rubio, un hombre con quien no tiene nada en común pero que el destino ya les tenía preparado conocerse ( clic aquí para verla).

Elenco de La Historia de Juana: