Las telenovelas más actuales y exitosas que puedes ver gratis en ViX
Además de telenovelas infantiles clásicas, ViX tiene en su catálogo un gran número de novelas exitosas y actuales que puedes ver en la plataforma de streaming.
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Uno de los lanzamientos más recientes de ViX es la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor, pero también puedes disfrutar novelas que se estrenaron hace poco y se convirtieron en todo un éxito.
Las Hijas de la Señora García
La señora García está decidida a alejar de la pobreza a sus hijas Valeria y Mar, y darles un futuro mejor que se traduce en el más alto nivel de vida. No obstante, esta tenaz madre no podrá evitar reflejar sus propios sueños en las jóvenes ( clic aquí para verla).
Elenco de la telenovela Las hijas de la Señora García:
- María Sorté
- Ela Valden
- Oka Giner
- Emmanuel Palomares
- Brandon Peniche
- Juan Diego Covarrubias
- Guillermo García Cantú
- Laura Flores
- Geraldine Bazán
Hermanas, un Amor Compartido
Rebeca y Mónica son dos hermanas inseparables, pues crecieron como mejores amigas. Sin embargo, enfrentarán una tragedia que las llevará a luchar por el amor de Aura, la hija de una de ellas ( clic aquí para verla).
Elenco de Hermanas, un Amor Compartido:
- Adriana Louvier
- Danna García
- Osvaldo Benavides
- Juan Martín Jáuregui
- Romina Poza
- Rossana Nájera
- Diana Bracho
Doménica Montero
Doménica Montero es una reconocida empresaria, considerada una de las mujeres más codiciadas del país. Sin embargo, a pesar de su belleza y fortuna, su novio la deja plantada en el altar.
Ante tal humillación, se refugia en la antigua hacienda de sus padres y ahí hace valer el peso de su nombre ( clic aquí para verla).
Elenco de Doménica Montero:
- Angelique Boyer
- Marcus Ornellas
- Diego Amozurrutia
- Arcelia Ramírez
- Alberto Estrella
- Alejandro Ávila
Monteverde
Carolina se ve obligada a huir de su malvado marido. Su hermana gemela, Celeste, la lleva a Monteverde para que se esconda. Ahí conoce a Óscar, un hombre que vive resentido con las mujeres. ¿Lograrán llevarse bien o nunca podrán congeniar? ( clic aquí para verla).
Elenco de Monteverde:
- África Zavala
- Gabriel Soto
- Mario Morán
- Fernanda Urdapilleta
- Arturo Carmona
- Cynthia Klitbo
Papás por Siempre
Una telenovela actual, pero con un guiño a la nostalgia, pues el elenco está conformado por actores que conocimos desde pequeños.
Después de cinco años, la familia de Tino y Aidé ha crecido y la vida les tiene preparados muchos retos que tendrán que enfrentar juntos ( clic aquí para verla).
Elenco de Papás por Siempre:
- Ariadne Díaz
- José Ron
- Daniela Luján
- Martín Ricca
- María Chacón
- Miguel Martínez
- Erika Buenfil
- Altair Jarabo
A.Mar
Estrella Contreras es una madre soltera que busca sacar adelante a su hija Azul, al mismo tiempo que trata de salvar el negocio de su padre. Por otro lado está Fabián Bravo, un viudo que lucha por recuperar la custodia de su hija Yazmín ( clic aquí para verla).
Elenco de A.Mar:
- Eva Cedeño
- David Zepeda
- Víctor González
- Claudia Troyo
- José Montini
- Ana Martín
Me Atrevo a Amarte
Los dueños de dos haciendas se enfrentan, debido a que se han suscitado entre ellos casos de infidelidad, traición y desapariciones. No obstante, surge el amor entre los hijos de ambas familias ( clic aquí para verla).
Elenco de Me Atrevo a Amarte:
- Kimberly Dos Ramos
- Rodrigo Guirao
- Marlene Favela
- César Évora
- Karyme Lozano
- Horacio Pancheri
Corazón de Oro
Luz está dispuesta a sacrificarlo todo por el amor que le tiene a su hija Catalina. Sin embargo, una herencia desata conflictos y ambición, pues ahora tendrán que defender su nueva fortuna, sin saber que Luz deberá elegir entre su hija y la justicia ( clic aquí para verla).
Elenco Corazón de Oro:
- Mayrín Villanueva
- Gabriel Soto
- Gala Montes
- Diego Olivera
La Historia de Juana
Juana es una encantadora joven que se embaraza por una negligencia médica. Además de enfrentar este gran desafío, conocerá a Gabriel Rubio, un hombre con quien no tiene nada en común pero que el destino ya les tenía preparado conocerse ( clic aquí para verla).
Elenco de La Historia de Juana:
- Camila Valero
- Brandon Peniche
- Fabiola Guajardo
- Alexis Ayala
- Cynthia Klitbo
- Irina Baeva