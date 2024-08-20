UNIMÁS estrena la nueva temporada de la telenovela Amor Prohibido

La telenovela turca Amor Prohibido cautivó a millones de espectadores con su intrigante historia de amor, traición y tragedia regresa a UNIMÁS con una nueva temporada este 21 de agosto a las 7P/6C.

¿De qué se trata la primera temporada de Amor Prohibido?

La primera temporada de esta icónica serie nos introduce a la vida de Adnan Ziyagil, un adinerado viudo que vive en una lujosa mansión a orillas del Bósforo en Estambul. Adnan, un hombre noble y dedicado a sus hijos, Nihal y Bülent, decide rehacer su vida al conocer a Bihter, una joven y bella mujer que, al igual que él, ha sufrido la pérdida de un ser querido. A pesar de la notable diferencia de edad entre ambos, Adnan y Bihter se casan, buscando en su unión un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que parecía ser una historia de amor con un final feliz pronto se convierte en un torbellino de emociones contradictorias y deseos prohibidos.

A medida que Bihter se adapta a su rol como esposa de Adnan, surge en ella una atracción irresistible hacia Behlül, el joven y encantador sobrino de su marido. Behlül, conocido por su carácter despreocupado y su tendencia a coquetear sin compromiso, no tarda en corresponder a los sentimientos de Bihter, sin prever las consecuencias devastadoras de sus acciones. Lo que comienza como un juego de seducción pronto se transforma en un amor prohibido, lleno de culpa y pasión desenfrenada. A lo largo de la temporada, Bihter y Behlül se encuentran atrapados en un peligroso romance, conscientes de que su relación ilícita amenaza con destruir la armonía de la familia Ziyagil.