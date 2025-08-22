W: Dos Mundos y otros K-dramas que puedes ver en UNIMÁS y ViX, ¡todos te enamorarán!

Luego del rotundo éxito de Goblin: El Guardián en UNIMÁS, el pasado 13 de agosto el canal estrenó W: Dos Mundos, serie coreana que puedes ver de lunes a viernes a las 10P/9C.

¿De qué trata el K-drama W: Dos Mundos?

En esta historia, una joven médica llamada Oh Yeon Joo llega al intrigante mundo W, el cual es ficticio y pertenece al webcómic que lleva el mismo nombre y fue creado por su padre.

Una vez ahí conoce a Kang Chul, un medallista olímpico que es herido de gravedad. Oh Yeon Joo lo salva y poco a poco se vuelven cercanos, hasta que ella se enamora de este personaje que vive dentro de la historieta.

Además de W: Dos Mundos en UNIMÁS, aquí tienes otros K-dramas que puedes ver en ViX

Para que el entretenimiento no pare, aquí te compartimos otras series coreanas que puedes encontrar en la plataforma ViX.

Money Flower

Kang Pil Joo es un exitoso abogado que trabaja como director legal de una corporación; sin embargo, esconde un oscuro pasado. Cuando era niño perdió a sus padres en un trágico accidente y tuvo que crecer en un orfanato. A partir de ahí, comenzó a preparar su venganza y a convertirse en un hombre muy codicioso.

Cuando ya es adulto conoce a Na Mo Hyun, una una joven activista ambiental y profesora de ciencias, e inician un romance casi prohibido.

Memorias Adolescentes

Choi Joon-Woo, un reservado chico de 18 años, es transferido a una nueva escuela donde conoce a una brillante estudiante llamada Yoo Soo-Bin, quien cambia su vida. Conforme pasan tiempo juntos, se dan cuenta de que ambos han tenido experiencias familiares bastante complicadas.

Dating Agency: Cyrano

Tras la trágica muerte de su mejor amigo, Seo Byung-hoon carga con un profundo sentimiento de culpa. Decidido a honrar su memoria, asume la misión de salvar la compañía de teatro que ambos formaron.

Para reunir fondos, crea una inusual agencia de citas: se especializa en ayudar a quienes fracasan en el amor. Pero cuando el éxito del negocio crece, Byung-hoon descubre que sanar a otros podría ser la clave para reparar su propio corazón herido.

Vientos de Amor

Do Hoon y Soo Jin son una pareja casada, pero su felicidad se desmorona cuando Do Hoon se entera de que padece Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que causa la pérdida de memoria.

Él decide terminar el matrimonio, pero seis años después del divorcio se reencuentra con su expareja, lo cual indica que su historia aún no llega a su fin.

Eres Extraordinaria

Este K-drama de 2019 se centra en Eun Dan Oh, una joven que nació en una familia adinerada, pero padece una cardiopatía congénita (enfermedad del corazón).

Un día, descubre que en realidad es un personaje de un cómic y comienza a buscar su propio destino, así como el amor verdadero, dándose cuenta de que tiene el poder de cambiar su historia.

Los Chicos Son Mejores que las Flores

Geum Jan-di, una joven de origen humilde pero con un corazón valiente, rescata a un estudiante de la exclusiva Academia Shinwa. Esto cambiará su vida, pues como recompensa recibe una beca para estudiar en esta institución donde solo asisten los hijos de las familias más poderosas de Corea.

Sin embargo, el mundo de lujo y privilegios esconde un lado oscuro: el grupo F4, liderado por el arrogante Gu Jun-pyo, domina la escuela con puño de hierro.

Cuando Jan-di se enfrenta a ellos, desencadena una guerra de clases que se convertirá en una inesperada historia de amor, rivalidades y la búsqueda de la verdadera identidad más allá de los estereotipos sociales.

