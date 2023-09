MTV VMAs 2023: Los mejores momentos de la noche en la que destacó el sabor latino

La brasileña fue la primera latina en subir a la tarima de los legendarios premios para interpretar su más reciente éxito 'Used To Be' y en el cual no faltó su conocido 'twerking'. Posteriormente regresó por su premio en la categoría Mejor Latino, una de las más reñidas pues artistas como Bad Bunny, Grupo Frontera, Rosalía, Karol G, Shakira, Eslabón Armado y Peso Pluma estaban nominados. La ganadora fue Anitta y su tema ‘Funk Rave’ e hizo un especial agradecimiento a sus fans de Brasil y México. Anitta pisó por última vez el escenario para compartirlo con la banda coreana TOMORROW X TOGETHER e interpretar 'Back For More'.