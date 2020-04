Univision se suma a Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a grandes estrellas para One World: Together At Home

El mundo se unirá el sábado, 18 de abril a las 8P/ 7C / 5 PAC para One World: Together At Home, un evento histórico que se trasmitirá a nivel internacional, el primero de su tipo, y que mostrará la unidad entre las personas afectadas por el COVID-19 y también celebrará y apoyará los esfuerzos de los trabajadores de salud que realizan la labor de salvar vidas en el frente.