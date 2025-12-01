Navidad en Univision: todos los programas especiales que se transmitirán para celebrar juntos

Las fiestas decembrinas son una gran época para compartir con tus seres queridos. Así como puedes divertirte con las mejores películas navideñas en ViX, también puedes disfrutar los programas especiales que Univision transmitirá a propósito de esta estas fechas.

El Niño de Belén: Geografía de la Fe: fecha de estreno y de qué trata el programa especial

Este programa especial se transmitirá el 10 de diciembre, a las 7P/6C por Univision.

María Antonieta Collins hará un viaje muy especial por los lugares en donde estuvo Jesús, desde su nacimiento hasta el inicio de su vida como el mayor predicador de la historia.

Esta travesía la llevará a Tierra Santa, en donde visitará Belén, Nazaret y Jerusalén, en donde explorará los sitios en donde Jesucristo tuvo los momentos más importantes de su existencia terrenal.

El programa especial El Niño de Belén: Geografía de la Fe es una mezcla especial de tradición, geografía y fe.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: fecha de estreno y de qué trata el programa especial

Este programa se transmitirá el 11 de diciembre, a partir de las 11:35P/10:35C y hasta las 2A/1C del 12 de diciembre.

Se trata de una transmisión en vivo de la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el santuario católico más importante en ese país dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe ofrecerá presentaciones musicales, entrevistas exclusivas, segmentos especiales y testimonios de fe; todo esto seguido de la transmisión de la misa de medianoche desde la Basílica de Guadalupe.

Después, a media noche, se transmitirán las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, entonadas por los millones de peregrinos que se dan cita en la basílica para demostrar su fe por ‘La Morenita del Tepeyac’, como también se le conoce.

Navidad por Nuestros Niños: fecha de estreno y de qué trata el programa especial

Navidad por Nuestros Niños es un programa en beneficio de la Fundación TeletonUSA y se transmitirá el 13 de diciembre, desde las 7P/6C hasta las 3A/2C del 14 de diciembre.

Este especial busca inspirar a la audiencia para unirse al Programa Padrinos Teletón y convertirse en padrinos (sponsors) de niños que viven con alguna discapacidad.

