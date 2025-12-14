Navidad por nuestros niňos Teleton Navidad por Nuestros Niños logró superar su meta de reunir padrinos para el TeletonUSA Gracias al apoyo de la gente, el programa especial Navidad por Nuestros Niños superó su meta de reunir padrinos y madrinas que apoyarán mensualmente a los niños de TeletonUSA que viven con alguna discapacidad.



Video Navidad Por Nuestros Niños superó la meta de reunir padrinos y madrinas para TeletonUSA

Luego de ocho horas de transmisión, Navidad por Nuestros Niños logró rebasar la meta que se fijó para captar a padrinos y madrinas que cada mes aportarán dinero para financiar las terapias de los niños y niñas de TeletonUSA. El objetivo era reunir a por lo menos 1,500 padrinos y se alcanzó la cifra de 1,518.

El programa especial Navidad por Nuestros Niños comenzó a las 7P/6C del sábado 13 de diciembre y terminó a las 3A/2C del domingo 14 de diciembre. A lo largo de ocho horas de transmisión se vivieron momentos muy emotivos, conmovedores, inspiradores y hasta divertidos junto a los pequeños y sus familias que pertenecen a TeletonUSA.

Este año, la conducción estuvo a cargo de Raúl González, Karla Martínez, Borja Voces, Alejandra Espinoza, Chiqui Delgado y Rafa Araneda, así como la participación especial de Fernando 'Chobi' Landeros, el presidente de la Fundación TeletonUSA.

Navidad por Nuestros Niños: así apoyarán los padrinos y padrinas a los niños de TeletonUSA

Cada una de las 1,518 personas que se ofrecieron para ser padrinos de los pacientes de TeletonUSA harán una aportación mensual de 25 dólares para apoyar a los niños y niñas del CRIT USA en cada paso de su rehabilitación durante un año.

Ese donativo mensual ayudará a cubrir su atención médica con especialistas en rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como actividades sociales y de acompañamiento psicológico para los niños y sus familias.