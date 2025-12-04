Navidad por Nuestros Niños: así puedes ver y apoyar el programa en beneficio de TeletonUSA
El programa especial Navidad por Nuestros Niños es parte de la programación que Univision tiene preparada para compartir con su audiencia en estas fiestas decembrinas.
Las fiestas decembrinas son una época muy especial no solo para celebrar y pasar tiempo con la familia (por ejemplo, viendo las mejores películas navideñas en ViX) , también para reafirmar la fe (como con el especial Mañanitas a la Virgen de Guadalupe) y, por supuesto, para compartir y ayudar a otros.
Entérate de todos los detalles de Navidad por Nuestros Niños, la transmisión en beneficio de la Fundación TeletonUSA.
Navidad por Nuestros Niños: fecha, horario y en dónde ver el especial en beneficio de TeletonUSA
El especial Navidad por Nuestros Niños se transmitirá en vivo y de manera simultánea por Univision, Galavisión y ViX, el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 7P/6C y hasta las 3A/2C del domingo 14.
Dicha transmisión se llevará a cabo en beneficio de la Fundación TeletonUSA y su objetivo es inspirar a los televidentes para unirse al Programa Padrinos Teletón y convertirse en patrocinadores de niños que viven con una discapacidad. La meta de este año es reunir a 1,500 padrinos.
Navidad por Nuestros Niños: ellos serán los conductores y el contenidos que presentarán
Este año, los hosts de Navidad por Nuestros Niños serán: Raúl González, Karla Martínez, Borja Voces, Alejandra Espinoza, Chiqui Delgado y Rafa Araneda, así como la participación especial de Fernando 'Chobi' Landeros, el presidente de la Fundación TeletonUSA.
El contenido del programa estará dividido en tres partes:
- 7P/6C - 10P/9C Navidad por Nuestros Niños Parte I, con actuaciones especiales e historias inspiradoras
- 10P/9C - 11:30P/10:30C Edición especial de La Rosa de Guadalupe 'Las Alas de un Ángel'
- 11:30P/10:30C - 3A/2C Navidad por Nuestros Niños Parte II
Además, el especial Navidad por Nuestros Niños compartirá historias inspiradoras que muestran el verdadero impacto de TeletonUSA. Los conductores de Univision visitarán los hogares de algunas de las familias apoyadas por la Fundación TeletonUSA para compartir sus casos reales y cómo su vida se ha transformado gracias al apoyo de la fundación y las donaciones de la gente.
También habrá una presentación musical en vivo, en la que un invitado especial compartirá su talento para crear una atmósfera de unión, esperanza y generosidad.
Navidad por Nuestros Niños: así puedes apoyar a los niños de TeletonUSA
Para apoyar a los niños que viven con una discapacidad y que son atendidos en el CRIT USA basta con una llamada telefónica. Un grupo de celebridades estarán contestando los teléfonos y atendiendo a todas aquellas personas que quieran formar parte del Programa Padrinos Teletón.
Si te conviertes en un Padrino o Madrina Teletón, darás una aportación de 25 dólares al mes. El donativo es mensual porque con esos 25 dólares estarás acompañado a los niños y niñas del CRIT USA en cada paso de su rehabilitación durante todo un año.
Tu donativo de 25 dólares mensuales ayudará a cubrir su atención médica con especialistas en rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como actividades sociales y de acompañamiento psicológico para los niños y sus familias.
TeletonUSA es una organización sin fines de lucro que brinda rehabilitación integral a niños y niñas con discapacidad neurológica, muscular y/o esquelética. Gracias al apoyo de la gente, a lo largo de 10 años ha brindado más de 176,000 servicios a más de 2,200 niños y niñas de 47 estados.