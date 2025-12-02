El Niño de Belén: Geografía de la Fe, un especial que recorre los lugares en donde vivió Jesús

Video El Niño de Belén: Geografía de la Fe, miércoles 10 de diciembre

Las fiestas decembrinas son una época muy especial para estar con la familia y disfrutar el mejor contenido.

Así como ViX tiene un canal exclusivo para ver las mejores películas navideñas, Univision también te ofrece varias producciones relacionadas con la Navidad, la fe, el amor y la esperanza, entre ellas: El Niño de Belén: Geografía de la Fe.

El Niño de Belén: Geografía de la Fe: fecha de estreno y de qué trata

El Niño de Belén: Geografía de la Fe se transmitirá por Univision el próximo 10 de diciembre, a las 7P/6C (y también podrás verlo en ViX, el mejor servicio de streaming).

En este programa especial, María Antonieta Collins viajará hasta Tierra Santa, en donde hará un interesante recorrido por los lugares en donde vivió Jesús desde su nacimiento hasta el inicio de su vida como predicador.

La periodista visitará lugares emblemáticos como Belén, Nazaret y Jerusalén, en donde se mezcla la tradición, la geografía y la fe.

María Antonieta realizará este emocionante viaje acompañada de expertos en arqueología bíblica.