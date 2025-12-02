TV SHOWS
TV SHOWS
TeletonUSA 2025

Giving Tuesday en Univision: únete a la transmisión en vivo desde el CRIT USA y apoya a TeletonUSA

Este martes 2 de diciembre Univision se une al Giving Tuesday en vivo desde el CRIT USA en San Antonio, Texas, a beneficio de TeletonUSA.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Este Giving Tuesday nos unimos por nuestros niños

TelevisaUnivision celebra el Giving Tuesday de una manera muy especial: uniéndose a la campaña Padrinos y Madrinas del TeletoUSA, de cara al programa especial Navidad por Nuestros Niños, mismo que se transmitirá el sábado 13 de diciembre a partir de las 7P/6C en Univision, Galavisión y ViX.

Giving Tuesday en Univision: cuándo se transmite y de qué trata

PUBLICIDAD

Este martes 2 de diciembre, las queridas conductoras Alejandra Espinoza, Chiquibaby, Alejandra Jaramillo y Migbelis Castellanos presentarán sus respectivos shows desde el CRIT de San Antonio, Texas.

Con esta iniciativa, se busca inspirar a la gente para que se convierta en Padrinos o Madrinas de alguno de los niños y niñas que son atendidos en el Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT).

En este momento hay 387 pequeñitos esperando a ser atendidos en el CRIT y tu donativo mensual puede ser su llave de entrada. Te invitamos a ser un donador mensual de TeletonUSA en teletonusa.org.

El donativo es de carácter mensual porque con 25 dólares al mes (lo mismo que te gastas en café, dulces o cualquier otra cosa que no es vital), estarás acompañando a los niños en cada paso de su rehabilitación durante todo el año.

Alejandra Espinoza, Chiquibaby, Alejandra Jaramillo y Migbelis Castellanos en Giving Tuesday
Alejandra Espinoza, Chiquibaby, Alejandra Jaramillo y Migbelis Castellanos en Giving Tuesday
Imagen TelevisaUnivision

¿Qué es el Giving Tuesday y por qué es tan importante?

Giving Tuesday es un movimiento global de generosidad, que se celebra el martes después del Black Friday y el Cyber Monday. Es el día en que recordamos que después de comprar… también podemos compartir.

Donar en Giving Tuesday a TeletonUSA es regalar segundas oportunidades. Tu donativo ayuda a reducir la lista de espera y a financiar miles de terapias durante todo el año. Si quieres hacer una diferencia real, ingresa a teletonusa.org y haz tu donativo hoy mismo.

Alejandra Espinoza en el CRIT USA
Alejandra Espinoza en el CRIT USA
Imagen TelevisaUnivision

Así es como el CRIT USA y TeletonUSA ayudan a miles de niños cada año

El Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT) está ubicado en San Antonio, Texas y es el único de su tipo en el país.

PUBLICIDAD

Brinda rehabilitación integral a niños con discapacidad neurológica, muscular y esquelética. Los donadores mensuales (Padrinos TeletonUSA) son quienes sostienen estas terapias.

Su donativo de 25 dólares al mes ayuda a cubrir la atención médica con especialistas en rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como actividades sociales y de acompañamiento psicológico para los niños y sus familias.

TeletonUSA es una organización sin fines de lucro que brinda rehabilitación integral a niños y niñas con discapacidad neurológica, muscular y esquelética. En 10 años, gracias al apoyo de la gente, ha brindado más de 176,000 servicios a más de 2,200 niños y niñas de 47 estados.

Relacionados:
TeletonUSA 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX