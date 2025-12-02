Giving Tuesday en Univision: únete a la transmisión en vivo desde el CRIT USA y apoya a TeletonUSA

TelevisaUnivision celebra el Giving Tuesday de una manera muy especial: uniéndose a la campaña Padrinos y Madrinas del TeletoUSA, de cara al programa especial Navidad por Nuestros Niños, mismo que se transmitirá el sábado 13 de diciembre a partir de las 7P/6C en Univision, Galavisión y ViX.

Giving Tuesday en Univision: cuándo se transmite y de qué trata

Este martes 2 de diciembre, las queridas conductoras Alejandra Espinoza, Chiquibaby, Alejandra Jaramillo y Migbelis Castellanos presentarán sus respectivos shows desde el CRIT de San Antonio, Texas.

Con esta iniciativa, se busca inspirar a la gente para que se convierta en Padrinos o Madrinas de alguno de los niños y niñas que son atendidos en el Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT).

En este momento hay 387 pequeñitos esperando a ser atendidos en el CRIT y tu donativo mensual puede ser su llave de entrada. Te invitamos a ser un donador mensual de TeletonUSA en teletonusa.org .

El donativo es de carácter mensual porque con 25 dólares al mes (lo mismo que te gastas en café, dulces o cualquier otra cosa que no es vital), estarás acompañando a los niños en cada paso de su rehabilitación durante todo el año.

Alejandra Espinoza, Chiquibaby, Alejandra Jaramillo y Migbelis Castellanos en Giving Tuesday Imagen TelevisaUnivision

¿Qué es el Giving Tuesday y por qué es tan importante?

Giving Tuesday es un movimiento global de generosidad, que se celebra el martes después del Black Friday y el Cyber Monday. Es el día en que recordamos que después de comprar… también podemos compartir.

Donar en Giving Tuesday a TeletonUSA es regalar segundas oportunidades. Tu donativo ayuda a reducir la lista de espera y a financiar miles de terapias durante todo el año. Si quieres hacer una diferencia real, ingresa a teletonusa.org y haz tu donativo hoy mismo.

Alejandra Espinoza en el CRIT USA Imagen TelevisaUnivision

Así es como el CRIT USA y TeletonUSA ayudan a miles de niños cada año

El Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT) está ubicado en San Antonio, Texas y es el único de su tipo en el país.

Brinda rehabilitación integral a niños con discapacidad neurológica, muscular y esquelética. Los donadores mensuales (Padrinos TeletonUSA) son quienes sostienen estas terapias.

Su donativo de 25 dólares al mes ayuda a cubrir la atención médica con especialistas en rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como actividades sociales y de acompañamiento psicológico para los niños y sus familias.