Univision

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: en vivo desde la Basílica de Guadalupe con entrevistas, performances y más

Como parte de los programas especiales que Univision tendrá en las fiestas decembrinas, podrás disfrutar la transmisión en vivo Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Video El Niño de Belén: Geografía de la Fe, miércoles 10 de diciembre

Diciembre es un mes para celebrar el amor y la fe. Además del programa especial El Niño de Belén: Geografía de la Fe, Univision tendrá una transmisión en vivo muy importante: Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cuándo se transmite en vivo y dónde verlo

El programa especial Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se transmitirá en vivo desde la Basílica de Guadalupe y podrás verlo en Univision el jueves 11 de diciembre, a partir de las 11:35P/10:35C y hasta las 2A/1C del viernes 12 de diciembre.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: conductores, artistas que cantarán y más

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe será conducido por María Antonieta Collins y Raúl González.

Esta transmisión mostrará en vivo la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, que es el santuario católico nacional dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe.

El programa también contará con entrevistas exclusivas, testimonios de fe, segmentos especiales y la presentación musical de Alex Fernández Jr., Daniela Romo, Carlos Rivera, Lucero y Alexander Acha.

Finalmente, se transmitirá en vivo la llamada Misa de Gallo en honor a la ‘Morenita del Tepeyac’, la cual también se celebra en la Basílica de Guadalupe.

