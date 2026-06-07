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TeletonUSA superó su meta de este año para apoyar a los niños y niñas del CRIT

¡Meta alcanzada! Así se vivió el gran momento en que TeletonUSA logró superar su objetivo de 2026. Conoce cuántos Padrinos y Madrinas reunió este año para apoyar a los niños y niñas que reciben atención en el CRIT.

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Por:Vanessa Mena
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TeletonUSA 2026 superó su meta
TeletonUSA 2026 superó su meta
Imagen TelevisaUnivision

TeletonUSA 2026 fue un despliegue de emoción, esfuerzo, historias emotivas y personas con un gran corazón que no dudaron ni un segundo en unirse a esta noble causa.

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Este año, la meta era reunir a 1,500 Padrinos y Madrinas, pero esta noble causa tocó más corazones y se superó ese objetivo. Así, TeletonUSA 2026 logró reunir a 1,546 Padrinos y Madrinas que apoyarán con un donativo mensual a los niños con discapacidad que reciben atención en el CRIT.

TeletonUSA 2026 comenzó el sábado 6 de junio a las 6P/5C y terminó a las 3A/2C. Durante ese tiempo fuimos testigos del gran compromiso y entrega de los conductores, quienes actuaron con cariño, simpatía y un gran ánimo para convencer a más y más personas de unirse a este esfuerzo.

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Este año, la conducción estuvo a cargo de Alejandra Espinoza, Raúl González, Francisca y Borja Voces, además de Fernando ‘Chobi’ Landeros, fundador y presidente de Fundación Teleton.

Ellos estuvieron acompañados por diversos artistas que también son parte de esta noble causa y participaron en segmentos como ¿Quién es la Máscara? y Lip Sync Ranchero, en donde hicieron gala de su talento para entretener al público.

Y por supuesto, también hubo muchos momentos emotivos, pues se presentaron diversas historias de niños con discapacidad y sus familias, quienes reciben una atención integral en el CRIT. Cada una de sus palabras conmovió el corazón de esas 1,546 personas que se animaron a convertirse en Padrinos de TeletonUSA.

TeletonUSA 2026: así apoyarán los Padrinos y Madrinas a los niños que acuden al CRIT

Cada una de las 1,546 personas que se unieron como Padrinos y Madrinas de TeletonUSA hará una aportación mensual de 25 dólares, para apoyar a los niños y niñas del CRIT durante un año.

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Esto ayudará a cubrir su atención médica con especialistas en rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como actividades sociales y de acompañamiento psicológico.

Gracias a sus donativos, la vida de esos niños y niñas y sus familias cambiará para bien.

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