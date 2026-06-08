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En TeletonUSA 2026 también estuvieron presentes los ganadores del Benidorm Fest 2026

Los ganadores del Benidorm Fest 2026 de España, Tony Grox y Lucycalys, también estuvieron presentes en TeletonUSA 2026.

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Por:Vanessa Mena
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Video Tony Grox y Lucycalys estuvieron en TeletonUSA 2026

Tras alzarse con la codiciada Sirenita de Oro en el Benidorm Fest 2026, el dúo integrado por el productor Tony Grox y la cantante Lucycalys, continúa consolidando su proyección internacional.

Este fin de semana, los artistas españoles sumaron un nuevo hito en su carrera al presentarse en el escenario del TeletonUSA 2026, el evento solidario más importante de la comunidad hispana en EE.UU.

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Conscientes de la magnitud de la plataforma, el grupo originario de Cádiz, España hizo vibrar el escenario de con la canción ‘T AMARÉ’, su éxito que fusiona los ritmos del pop urbano contemporáneo con matices y esencias del flamenco.

Su enérgica interpretación no solo inyectó ritmo a la jornada, sino que se convirtió en uno de los momentos musicales más comentados de la transmisión.

No te pierdas la entrevista con Tony Grox y Lucycalys en YouTube para conocer más sobre su música, su paso triunfo en el Benidorm Fest 2026, sus nuevos poyectos y más.

TeletonUSA 2026 superó su meta de este año

La presencia de los españoles coincidió con una jornada histórica para la fundación. TeletonUSA 2026 arrancó el sábado 6 de junio a las 6P/5C y se extendió hasta la madrugada del domingo, ¡y logró superar con creces su meta al asegurar el apoyo de 1,546 nuevos Padrinos y Madrinas!

Estos fondos serán destinados a costear tratamientos especializados de rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje para niños y niñas con discapacidad que reciben atención en el CRIT.

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