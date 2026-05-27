Teleton USA TeletonUSA 2026: fecha, cómo ver la transmisión en vivo, meta de recaudación y más Todo sobre el TeletonUSA 2026: cuándo se llevará a cabo, la meta de recaudación de este año, padrinos, dónde y cómo ver la transmisión en vivo, invitados especiales y más.



¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

Video TeletonUSA 2026 Contigo todo es posible: sábado 6 de junio a las 6P/5C

La edición número 13 de TeletonUSA ya está muy cerca y aquí te damos todos los detalles de este importante evento que cambiará la vida de muchos niños y niñas que viven con alguna discapacidad. ¡Contigo todo es posible!

TeletonUSA 2026: ¿cuándo y a qué hora se llevará a cabo?

PUBLICIDAD

La decimotercera edición de TeletonUSA se realizará el próximo sábado 6 de junio y dará inicio a las 6P/5C.

¿Dónde y cómo puedo ver en vivo la transmisión de TeletonUSA 2026?

Podrás seguir la transmisión de TeletonUSA 2026 totalmente en vivo a partir de las 6P/5C a través de Univision y Galavisión.

También puedes verlo vía streaming en la plataforma de ViX, así que no hay pretexto para no ser parte de este importante evento.

Este importante evento terminará a las 3A/2C del domingo, por lo que tendrá una duración de nueve horas. Estará dividido en 4 bloques, que a su vez tendrán un total de 36 segmentos.

TeletonUSA 2026: ¿cuál es la meta de este año?

Por primera ocasión, TeletonUSA tiene como meta un total de 1,500 donadores. Cada uno de los padrinos y madrinas (esas personas generosas que brindarán su apoyo) se comprometerán a realizar un donativo mensual para garantizar la continuidad de los servicios que se brindan en el CRIT.

¿Cómo puedo ser Padrino o Madrina? ¿Hay otra manera de apoyar al TeletonUSA?

Existen dos maneras de brindar tu apoyo a los niños y niñas que viven con alguna discapacidad. La primera es convertirte en un Padrino o Madrina. Ingresa a la página de TeletonUSA, selecciona el tipo de donación que quieres hacer, da clic en 'Monthly', ingresa tus datos ¡y listo!

De esta manera le darás acompañamiento a los pacientes y sus familias, y contribuirás a dar la atención y el tratamiento que necesitan los 365 días del año.

Si por el momento no puedes comprometerte a un donativo mensual, no te preocupes, pues también puedes ayudar a estos pequeñitos con un donativo único que será de mucha ayuda.

PUBLICIDAD

¿Quiénes serán los hosts de TeletonUSA 2026?

Ellos son los presentadores que estarán desde los estudios de Univisión en Miami Florida:

Alejandra Espinoza

Raúl González

Francisca

Borja Voces

Además, desde el CRIT San Antonio estarán conduciendo en live shot:

Rosy McMichael

Paco Fuentes

Galilea Montijo

Yvannia ‘Yaya’ García

También habrá dos guapas entertainment hosts desde los estudios de Univision de Miami, Florida:

Alejandra Espinoza

Chiquinquira Delgado

En cuanto al contenido backstage, habrá una hosts que se encargará de mostrar lo mejor detrás de cámaras:

Vicky Van ‘La Chama’

Ypor supuesto, TeletonUSA 2026 contará con la participación de un invitado muy especial: Fernando ‘Chobi’ Landeros, fundador y presidente de Fundación Teleton.



¿Qué artistas estarán en TeletonUSA 2026?

Estas celebridades estarán presentes en la transmisión de TeletonUSA 2026 y apoyarán a la causa con su gran talento:

El Dasa

Mau y Ricky

Los Ángeles Azules

Joss Favela

Luis Figueroa

Leslie Grace

Por si fuera poco, también estarán presentes participantes del programa ¿Quién es la Máscara?

Omar Chaparro (como host)

Kiara Liz (como backstage host)

Michelle Rodríguez

Carlos Rivera

Juanpa Zurita

Cynthia Urías