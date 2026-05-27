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TeletonUSA 2026: fecha, cómo ver la transmisión en vivo, meta de recaudación y más

Todo sobre el TeletonUSA 2026: cuándo se llevará a cabo, la meta de recaudación de este año, padrinos, dónde y cómo ver la transmisión en vivo, invitados especiales y más.

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Por:Vanessa Mena
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Video TeletonUSA 2026 Contigo todo es posible: sábado 6 de junio a las 6P/5C

La edición número 13 de TeletonUSA ya está muy cerca y aquí te damos todos los detalles de este importante evento que cambiará la vida de muchos niños y niñas que viven con alguna discapacidad. ¡Contigo todo es posible!

TeletonUSA 2026: ¿cuándo y a qué hora se llevará a cabo?

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La decimotercera edición de TeletonUSA se realizará el próximo sábado 6 de junio y dará inicio a las 6P/5C.

¿Dónde y cómo puedo ver en vivo la transmisión de TeletonUSA 2026?

Podrás seguir la transmisión de TeletonUSA 2026 totalmente en vivo a partir de las 6P/5C a través de Univision y Galavisión.

También puedes verlo vía streaming en la plataforma de ViX, así que no hay pretexto para no ser parte de este importante evento.

Este importante evento terminará a las 3A/2C del domingo, por lo que tendrá una duración de nueve horas. Estará dividido en 4 bloques, que a su vez tendrán un total de 36 segmentos.

TeletonUSA 2026: ¿cuál es la meta de este año?

Por primera ocasión, TeletonUSA tiene como meta un total de 1,500 donadores. Cada uno de los padrinos y madrinas (esas personas generosas que brindarán su apoyo) se comprometerán a realizar un donativo mensual para garantizar la continuidad de los servicios que se brindan en el CRIT.

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¿Cómo puedo ser Padrino o Madrina? ¿Hay otra manera de apoyar al TeletonUSA?

Existen dos maneras de brindar tu apoyo a los niños y niñas que viven con alguna discapacidad. La primera es convertirte en un Padrino o Madrina. Ingresa a la página de TeletonUSA, selecciona el tipo de donación que quieres hacer, da clic en 'Monthly', ingresa tus datos ¡y listo!

De esta manera le darás acompañamiento a los pacientes y sus familias, y contribuirás a dar la atención y el tratamiento que necesitan los 365 días del año.

Si por el momento no puedes comprometerte a un donativo mensual, no te preocupes, pues también puedes ayudar a estos pequeñitos con un donativo único que será de mucha ayuda.

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¿Quiénes serán los hosts de TeletonUSA 2026?

Ellos son los presentadores que estarán desde los estudios de Univisión en Miami Florida:

  • Alejandra Espinoza
  • Raúl González
  • Francisca
  • Borja Voces

Además, desde el CRIT San Antonio estarán conduciendo en live shot:

  • Rosy McMichael
  • Paco Fuentes
  • Galilea Montijo
  • Yvannia ‘Yaya’ García

También habrá dos guapas entertainment hosts desde los estudios de Univision de Miami, Florida:

  • Alejandra Espinoza
  • Chiquinquira Delgado

En cuanto al contenido backstage, habrá una hosts que se encargará de mostrar lo mejor detrás de cámaras:

  • Vicky Van ‘La Chama’

Ypor supuesto, TeletonUSA 2026 contará con la participación de un invitado muy especial: Fernando ‘Chobi’ Landeros, fundador y presidente de Fundación Teleton.

¿Qué artistas estarán en TeletonUSA 2026?

Estas celebridades estarán presentes en la transmisión de TeletonUSA 2026 y apoyarán a la causa con su gran talento:

  • El Dasa
  • Mau y Ricky
  • Los Ángeles Azules
  • Joss Favela
  • Luis Figueroa
  • Leslie Grace

Por si fuera poco, también estarán presentes participantes del programa ¿Quién es la Máscara?

  • Omar Chaparro (como host)
  • Kiara Liz (como backstage host)
  • Michelle Rodríguez
  • Carlos Rivera
  • Juanpa Zurita
  • Cynthia Urías

No te pierdas la transmisión en vivo de TeletonUSA 2026 este sábado 6 de junio, a las 6P/5C por Univision y Galavisión, y vía streaming por ViX. Conviértete en un Padrino o Madrina para ayudar a los niños y niñas con discapacidad, y recuerda ¡contigo todo es posible!

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