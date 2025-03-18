TeletonUSA 2025: ¿quiénes serán los conductores y artistas invitados?

Durante 17 horas de transmisión costa a costa este sábado 22 de marzo se realizará la edición número 12 del TeletonUSA con el objetivo de recaudar dinero para los niños y niñas del CRIT de San Antonio, Texas.

Es una fiesta con mucha tradición en Univision en la que se suma el amor y la buena voluntad de las personas. Este año tiene preparadas muchas sorpresas e invitados que promoverán la donación a esta causa.

¿Quiénes serán los conductores y artistas invitados del TeletonUSA 2025?



En la conducción contaremos con la presencia de muchas personalidades de Univision entre las que se encuentran: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Raúl González, Chiquinquirá Delgado, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Karina Banda, Chiquibaby, Luis Sandoval, Francisca, entre otros.

Como conductores backstage nos acompañarán Arana Lemus, Paco Fuentes y Yaya García.

Prepárate porque el TeletonUSA se convierte también en la ocasión ideal para ver a los artistas del momento. Este año participarán Ana Bárbara, Los Ángeles Azules, El Dasa, Alexis y Fido, Venesti, Erick Brian, DND, Danny Ocean, Ha*Ash, Camila Fernández, Luis Figueroa y Menudo.

Además, no te pierdas de la edición especial de ¿Quién Es La Máscara?, divertidos concursos entre nuestros conductores y conoce las historias de algunos de los niños y niñas que son parte de la familia TeletonUSA.

TeletonUSA 2025: ¿cuánto dinero se recaudará?



Tú puedes cambiar la vida de un niño o una niña con discapacidad. Cada uno merece soñar en grande y contigo es posible. Al donar a TeletonUSA brindas terapias y cuidados vitales a niños con discapacidad en el CRIT.

La más reciente edición del TeletonUSA fue en diciembre del 2023, en el 2024 solo se realizó el especial Navidad por Nuestros Niños, para sumar a más padrinos y madrinas.

