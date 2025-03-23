TeletonUSA 2025 logró alcanzar su meta de recaudación, beneficiando a niños y niñas con discapacidad

Video TeletonUSA 2025 festeja el haber logrado su meta de recaudación

Después de 17 horas de transmisión ininterrumpidas, el TeletonUSA 2025 logró superar su meta inicial , que era de 6’436,972 más un dólar obtenidos en la edición 2023, para lograr la cantidad de 6’492,980 dólares.

Federica Soriano, directora del TeletonUSA, aseguró que cuidarán y aprovecharán los donativos de la gente, en beneficio de los niños y niñas del Centro de Rehabilitación Teleton (CRIT) de San Antonio, Texas.

La victoria del TeletonUSA fue redonda, ya que también se logró captar a 1539 nuevos padrinos y madrinas, quienes mes a mes donarán 25 dólares para garantizar el acceso a terapias y servicios especializados a los niños.

TeletonUSA 2025: así se vivió la jornada a favor de los niños y niñas

La transmisión comenzó el sábado 22 de marzo a las 10A/9C/7PAC por la señal de Univision, Galavisión y ViX. Se contó con la conducción de Alejandra Espinoza, Borja Voces, Raúl González, Chiquinquitá Delgado, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Karina Banda, Chiquibaby, Luis Sandoval, Francisca y otras grandes personalidades.