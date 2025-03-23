TeletonUSA 2025 logró alcanzar su meta de recaudación, beneficiando a niños y niñas con discapacidad
La meta era superar lo conseguido en la edición 2023, afortunadamente y después de una jornada maratónica de 17 horas, se logró el objetivo.
Después de 17 horas de transmisión ininterrumpidas, el TeletonUSA 2025 logró superar su meta inicial, que era de 6’436,972 más un dólar obtenidos en la edición 2023, para lograr la cantidad de 6’492,980 dólares.
Federica Soriano, directora del TeletonUSA, aseguró que cuidarán y aprovecharán los donativos de la gente, en beneficio de los niños y niñas del Centro de Rehabilitación Teleton (CRIT) de San Antonio, Texas.
La victoria del TeletonUSA fue redonda, ya que también se logró captar a 1539 nuevos padrinos y madrinas, quienes mes a mes donarán 25 dólares para garantizar el acceso a terapias y servicios especializados a los niños.
TeletonUSA 2025: así se vivió la jornada a favor de los niños y niñas
La transmisión comenzó el sábado 22 de marzo a las 10A/9C/7PAC por la señal de Univision, Galavisión y ViX. Se contó con la conducción de Alejandra Espinoza, Borja Voces, Raúl González, Chiquinquitá Delgado, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Karina Banda, Chiquibaby, Luis Sandoval, Francisca y otras grandes personalidades.
El TeletonUSA tuvo de artistas invitados a Ana Bárbara, Los Ángeles Azules, El Dasa, Alexis y Fido, Venesti, Erick Brian, DND, Danny Ocean, Ha*Ash, Camila Fernández, Luis Figueroa y Menudo.
Además, también hubo una edición especial de ¿Quién Es la Máscara? y otros divertidos concursos.