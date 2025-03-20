TeletonUSA 2025: ¿cuál es la meta de recaudación de esta edición?
No te pierdas del gran evento del TeletonUSA 2025, apoya a que más niños y niñas tengan sus terapias de rehabilitación. Te esperamos el sábado 22 de marzo a partir de las 10A/9C/7PAC por Univision, Galavisión y ViX.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Este año nuevamente demostraremos que ¡contigo es posible! y llegaremos a la meta de recaudación del TeletonUSA el próximo 22 de marzo. Los niños y las niñas con discapacidad merecen soñar en grande y la donación les permite tener acceso a terapias y cuidados vitales en el CRIT de San Antonio, Texas.
La más reciente edición del TeletonUSA fue en diciembre del 2023, en ella se alcanzó la meta y en total se recaudó 6’436,972 dólares, por lo que este 2025 el objetivo es alcanzar esa cifra + 1 dólar.
TeletonUSA 2025: conductores e invitados
En la conducción contaremos con la presencia de muchas personalidades de Univision entre las que se encuentran: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Raúl González, Chiquinquirá Delgado, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Karina Banda, Chiquibaby, Luis Sandoval, Francisca, entre otros. Como conductores backstage nos acompañarán Arana Lemus, Paco Fuentes y Yaya García.
Prepárate porque el TeletonUSA se convierte también en la ocasión ideal para ver a los artistas del momento. Este año participarán Ana Bárbara, Los Ángeles Azules, El Dasa, Alexis y Fido, Venesti, Erick Brian, DND, Danny Ocean, Ha*Ash, Camila Fernández, Luis Figueroa y Menudo.
También se transmitirá la edición especial TeletonUSA de ¿Quién Es La Máscara?, divertidos concursos entre nuestros conductores y conoceremos las historias de algunos de los niños y niñas que son parte de la familia TeletonUSA.
TeletonUSA 2025: ¿cómo ver la transmisión en vivo?
Recuerda que el sábado 22 de marzo podrás seguir la transmisión en vivo a partir de las 10A/9C/7PAC por las señales de Univision y Galavisión.
También podrás disfrutarla en streaming por la plataforma ViX.
No olvides que se trata de una transmisión de 17 horas costa a costa en la que se suma el amor, la buena voluntad y la alegría de ayudar a los niños y niñas con discapacidad del CRIT.