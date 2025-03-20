TeletonUSA 2025: este sábado no te pierdas la transmisión costa a costa con grandes invitados

El sábado 22 de marzo en punto de las 10A/9C/7PAC se realizará la edición 2025 del TeletonUSA , en la que se recaudará dinero apara apoyar a los niños del Centro de Rehabilitación Teleton (CRIT) de San Antonio, Texas.

Este es el duodécimo aniversario de esta celebración que busca que más niños y niñas con discapacidad tengan acceso a sus terapias. Durante 17 horas, de costa a costa, el elenco de Univision e invitados especiales se sumarán a este esfuerzo e invitarán al público a donar.

TeletonUSA 2025: ¿cuál es la meta para este año?



La más reciente edición del TeletonUSA fue en diciembre del 2023, en el 2024 solo se realizó el especial Navidad por Nuestros Niños, para sumar a más padrinos y madrinas.

En la edición 2023 se alcanzó la meta y en total se recaudó 6’436,972 dólares, por lo que este 2025 el objetivo es alcanzar esa cifra + 1 dólar .

TeletonUSA 2025: ¿quiénes serán los conductores y artistas invitados?



Prepárate porque el TeletonUSA se convierte también en la ocasión ideal para ver a los artistas del momento . Este año está confirmada la participación de Ana Bárbara, Los Ángeles Azules, El Dasa, Alexis y Fido, Venesti, Erick Brian, DND, Danny Ocean, Ha*Ash, Camila Fernández, Luis Figueroa y Menudo.

En la conducción contaremos con la presencia de muchas personalidades de Univision entre las que se encuentran: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Raúl González, Chiquinquirá Delgado, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Karina Banda, Chiquibaby, Luis Sandoval, Francisca, entre otros.

TeletoUSA 2025: ¿cómo ver la transmisión?