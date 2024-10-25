Soltero Cotizado: todo lo que debes de saber del reality protagonizado por Nicola Porcella

Video Karla Martínez hizo sonrojar a Nicola Porcella con sus preguntas sobre su vida sentimental

Él es un galán y personalidad de la televisión que lleva siete años sin pareja y está dispuesto a darse una oportunidad en el amor. No te pierdas el nuevo reality Soltero Cotizado con el actor y conductor Nicola Porcella y descubre si encontrará al amor de su vida o terminará con el corazón roto.

Soltero Cotizado: ¿cuándo empieza y dónde puedo ver el reality de Nicola Porcella?

El reality arranca el martes 29 de octubre a las 10P/9C por UNIMÁS en Estados Unidos . No te pierdas ni un solo episodio de lunes a viernes.

Soltero Cotizado: ¿de qué trata el reality de Nicola Porcella?



Un grupo de 18 mujeres vivirá en una casa en una playa paradisiaca. Habrá dos bandos: las 'románticas' y las 'interesadas' o 'embusteras' y eso será precisamente un elemento diferenciador muy importante. No todas las chicas llegan buscando el amor de Nicola, a algunas solo les interesa el dinero que pueden ganar, de acuerdo con la dinámica del programa .

Nicola Porcella no sabrá en un inicio a qué bando pertenece cada participante. Él y el público irán descubriendo poco a poco quiénes son las 'interesadas' y quienes son las 'románticas'.

El protagonista será quien elija a la ganadora: una ‘romántica’ con quien se podrá dar una oportunidad en el amor o bien una ‘interesada’, pero terminará soltero y con el corazón roto.

Soltero Cotizado: ¿tendrá invitados famosos el reality?



Sí, gente muy cercana a Nicola Porcella acudirá a la paradisiaca playa para aconsejarlo sobre cuál podría ser la chica que le conviene. Mantente al tanto ya que serán varios los invitados que tendrá.

Soltero Cotizado: ¿quiénes son las ‘románticas’ y quiénes las ‘interesadas’ o 'embusteras'?



Las chicas del grupo de las ‘románticas’ que participen son solteras reales que genuinamente buscan el amor del protagonista.

En caso de las ‘interesadas’ o 'embusteras', estas chicas solo buscan el dinero, no amor y tienen una historia y razones para eso.

Soltero Cotizado: ¿cuál es el premio que se llevará la ganadora?



Si una 'romántica' es elegida por Nicola Porcella se ganará un viaje para los dos y la oportunidad de iniciar una historia de amor con él.

En cambio si una interesada resultara ganadora, entonces se llevará un premio equivalente a 50,000 dólares.

Soltero Cotizado tendrá invitados para ayudar a Nicola Porcella a encontrar el amor



Nicola no estará solo en su búsqueda, ya que gente cercana a su entorno acudirán a darle una ‘manita’ para que le sea más fácil encontrar el amor y sepa identificar a las chicas ‘interesadas’.

Serán varios los invitados que estarán cada semana y por ahora te adelantamos que Fiorella Solimano, mamá de Nicola, estará dispuesta a ayudarlo. Otra de las personalidades que estará es Wendy Guevara, la primera ganadora de La Casa de los Famosos México y mejor amiga de nuestro Soltero Cotizado.

¿Qué nacionalidad tiene Nicola Porcella, el Soltero Cotizado, y cuándo nació?



Nicola Porcella nació en Perú un 5 de febrero de 1988. Tiene un hijo, Adriano, de 12 años de edad y desde hace siete años está soltero. Prepárate para ser parte de este reality y conoce más detalles de la vida de Nicola Porcella.