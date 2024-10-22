Soltero Cotizado: ¿dónde ver el reality con Nicola Porcella en Estados Unidos?

Video Soltero Cotizado: románticas e interesadas se enfrentarán por el amor de Nicola Porcella

¿Quién dijo que encontrar el amor es fácil? Esa respuesta la saber mejor que nadie Nicola Porcella, el actor y conductor peruano quien lleva varios años sin pareja y por ello será el protagonista de Soltero Cotizado , el nuevo reality que UNIMÁS estrenará el martes 29 de octubre a las 10P/9C.

Soltero Cotizado se podrá ver en Estados Unidos en todos las ciudades donde se transmita la señal del canal UNIMÁS.

Nicola Porcella en Soltero Cotizado: así es el reality que podría cambiar su vida



La dinámica del reality se basa en la convivencia del actor y conductor con varias mujeres en un destino de playa. Aunque no vivirá con ellas, estará muy cerca y tendrá la oportunidad de conocerlas. Nicola podrá encontrar el amor verdadero o llevarse una gran decepción.

¿Por qué? La razón es porque algunas se acercarán para conocer su corazón, denominadas ‘románticas’, y otras solo buscarán obtener un beneficio personal y económico y serán conocidas como las ‘interesadas’.

Las participantes se enfrentarán en dinámicas que pondrán a prueba su destreza, su fuerza mental y emocional y sacará a relucir sus verdaderas intenciones. Tendrán que luchar por tener momentos a solas con Nicola y se señalarán entre unas y otras. Al final, él decidirá quién es la eliminada de la semana.

Aquella chica que supere los retos, se salve de las eliminaciones y logre llegar al cortejo final, podría convencerlo de que es su pareja ideal, pero el gran dilema es ¿elegirá a una ‘romántica’ o a una ‘interesada’?

Soltero Cotizado: ¿cuál es el premio para la ‘romántica’ y el premio para la ‘interesada’?



Las chicas del grupo de las ‘románticas’ que participen son solteras reales que buscan el amor del peruano. La que gane y sea elegida por Nicola Porcella, se irá a un viaje romántico con él.

En caso de las ‘interesadas’, estas chicas solo buscan el dinero, no amor y tienen una historia y razones para eso. Si una interesada resultara ganadora, entonces se llevará un premio equivalente a 50,000 dólares.

¿Quién es Nicola Porcella, el protagonista del reality Soltero Cotizado?



Nicola Porcella nació en Perú y tiene 36 años de edad. En su país se dedicó al modelaje, actuación, conducción y también se distinguió por participar en varios realities shows, en especial de actividad física.

Además de hacer carrera en Perú también es reconocido en México por su participación en los realities Guerreros (primera y segunda temporadas), así como Reto 4 Elementos. En 2023 fue parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde logró el segundo lugar, y a partir de ahí su carrera fue en ascenso, además de que ganó el sobrenombre de ‘el novio de México’.

Como resultado de su participación en el reality show obtuvo un papel importante en la telenovela El Amor No Tiene Receta y también fue parte de la obra de teatro Aventurera.

No te pierdas Soltero Cotizado, a partir del martes 29 de octubre a las 10P/9C por UNIMÁS. Un reality show lleno de rivalidades, traiciones y alianzas rotas. ¡Te esperamos!