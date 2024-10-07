Soltero Cotizado: esta noche se estrena el reality para que Nicola Porcella encuentre el amor

Video Soltero Cotizado: convivencia explosiva e intenso drama en el reality para conquistar a Nicola Porcella

Este martes 29 de octubre a las 10P/9C UNIMÁS estrenará Soltero Cotizado , un reality show que pone a prueba si Nicola Porcella es capaz de encontrar el amor y ganar, o bien, elegirá a la interesada y perderá.

Soltero Cotizado: ¿cuál es la dinámica y de qué trata el reality show?

PUBLICIDAD



Para que Nicola Porcella encuentre el amor tendrá que convivir por varias semanas en una playa paradisiaca con un grupo de 18 mujeres , las cuales a su vez estarán divididas en dos: 'románticas', las que buscan el amor y ser su pareja, y las 'interesadas' o embusteras, aquellas que solo buscan llevarse el premio económico del reality.

Como parte de la dinámica , el peruano tendrá que saber a quién elegir, porque si bien el objetivo es que encuentre el amor, también podría llevarse una gran decepción.

No te pierdas ni un solo episodio de Soltero Cotizado, el reality show cargado de rivalidades, traiciones y amor.

Soltero Cotizado: ¿quién es Nicola Porcella, su protagonista?



Nicola Porcella nació en Perú y tiene 36 años de edad. En su país se dedicó al modelaje, actuación, conducción y también se distinguió por participar en varios realities shows, en especial de actividad física.

Además de hacer carrera en Perú también es reconocido en México por su participación en los realities Guerreros (primera y segunda temporadas), así como Reto 4 Elementos. En 2023 fue parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde logró el segundo lugar, y a partir de ahí su carrera fue en ascenso.

Como resultado de su participación en el reality show obtuvo un papel importante en la telenovela El Amor No Tiene Receta y también fue parte de la obra de teatro Aventurera. A la par de su carrera actoral, no ha dejado la conducción e incluso incursionó en el canto con un tema musical en colaboración con Wendy Guevara, su excompañera y ganadora de LCDLF México.

PUBLICIDAD