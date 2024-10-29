TV SHOWS
Soltero Cotizado: ¿Wendy Guevara participará en el reality de Nicola Porcella?

Este martes 29 de octubre UNIMÁS estrena a las 10P/9C Soltero Cotizado, el reality para que Nicola Porcella encuentre el amor, y sus fans se preguntan si su amiga Wendy Guevara tendrá alguna aparición y lo ayudará en su búsqueda.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Video ¿Encontrará el amor? Nicola Porcella está listo para su nuevo reality

Nicola Porcella, el actor y conductor peruano, tiene más de seis años sin pareja y eso lo hace el candidato perfecto para ser el protagonista de Soltero Cotizado, un reality donde podrá enamorarse o llevarse una gran decepción.

El también modelo convivirá con 18 mujeres de varias nacionalidades, solo que algunas estarán interesadas en conquistar su amor, mientras otras solo buscarán un beneficio económico.

Wendy Guevara y Nicola Porcella juntos en Soltero Cotizado de UNIMÁS

Soltero Cotizado


Una de las amistades más cercanas de Nicola Porcella es Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, reality donde se conocieron y establecieron una relación sólida, tanto así que los fans los llamaron ‘Wencola’ y tenían la esperanza de que fueran pareja.

Nicola y Wendy son grandes amigos y por esa razón la influencer tendrá una aparición en uno de los capítulos de este reality dedicado a Nicola y su búsqueda del amor.

Además, te adelantamos que no solo Wendy será una de las invitadas, también Fiorella Solimano, mamá de Nicola, estará en uno de los episodios seguramente dando el 'visto bueno' a las participantes.

Soltero Cotizado: ¿de qué trata el reality? ¿quiénes son las 'románticas' y las 'interesadas' o 'embusteras'?


Durante varias semanas Nicola conocerá en una hermosa playa a un grupo de mujeres. Algunas se acercarán para conocer y ganar su corazón, denominadas ‘románticas’, y otras solo buscarán obtener un beneficio personal y un premio económico y serán conocidas como las ‘interesadas’ o 'embusteras'.

Las participantes se enfrentarán en dinámicas que pondrán a prueba su destreza, su fuerza mental y emocional y sacará a relucir sus verdaderas intenciones. Tendrán que luchar por tener momentos a solas con Nicola y se señalarán entre unas y otras. Al final, nuestro protagonista decidirá quién es la eliminada de la semana, así hasta elegir a aquella que podría ser su pareja ideal.

Acompaña a Nicola Porcella en esta aventura y disfruta de Soltero Cotizado por UNIMÁS en Estados Unidos, de lunes a viernes a las 10P/9C.


