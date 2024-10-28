Soltero Cotizado: ¿quiénes son las participantes del reality para conquistar a Nicola Porcella?

Video ¿Nicola Porcella se despidió de una romántica o una embustera?

Un nuevo reality llega a UNIMÁS, Soltero Cotizado , protagonizado por Nicola Porcella, el actor y conductor peruano, quien se hiciera famoso tras su participación en el 2023 en La Casa de los Famosos México.

Soltero Cotizado: cuándo empezó el reality de Nicola Porcella

No te lo pierdas el regreso de Nicola Porcella a los realities, pero ahora en uno para encontrar el amor.

Te esperamos a partir de este martes 29 de octubre a las 10P/9C por UNIMÁS, señal que transmitirá de lunes a viernes este programa a todo Estados Unidos.

Soltero Cotizado: ¿quiénes son las participantes del reality?



Un grupo de 12 mujeres están listas para iniciar esta aventura en el reality que protagoniza Nicola Porcella, quien ha confesado no tener pareja desde hace seis años.

Las participantes estarán divididas en dos bandos: ‘románticas’ e ‘interesadas’ o ‘embusteras’, lo que significa que no todas buscarán conquistar el corazón de Porcella.

Las ‘románticas’ estarán en el reality porque sueñan con tener una oportunidad amorosa con el peruano, mientras que las ‘interesadas’ solo estarán compitiendo por el premio económico .

Soltero Cotizado: fotos de las participantes del reality para enamorar a Nicola Porcella

Conoce a las aspirantes a ganar el corazón de Nicola Porcella, solo que algunas querrán su amor y otras solo el premio económico. ¿Quién será 'romántica' y quién 'interesada'? Ellas son las 12 participantes:

Carolina, 29 años, mexicana, criminóloga y empresaria

Jeanette, 28 años, mexicana, cirujano dentista y entrenadora personal

Malú, 27 años, brasileña, modelo

Participantes de Soltero Cotizado: Carolina, Jeanette y Malú

Sophye, 31 años, colombiana, emprendedora

Janni, 28 años, mexicana, emprendedora

Larisa, 27 años, española, arquitecta y DJ

Participantes Soltero Cotizado: Sophye, Janni y Larisa

Alejandra, 26 años, mexicana,

Karely, 38 años, venezolana, diseñadora de modas

Lala, 24 años, mexicana, performer

Participantes Soltero Cotizado: Alejandra, Karely, Lala

Ale, 25 años, mexicana. Licenciada en relaciones comerciales

Mafer, 27 años, mexicana, mercadotecnia digital

Victoria, 24 años, mexicana, marketing

Participantes Soltero Cotizado: Ale, Mafer y Victoria

Soltero Cotizado: ¿cuál es la dinámica del reality para conquistar a Nicola Porcella?



Las participantes se enfrentarán en dinámicas que pondrán a prueba su destreza, su fuerza mental y emocional y sacará a relucir sus verdaderas intenciones. Tendrán que luchar por tener momentos a solas con Nicola y se señalarán entre unas y otras. Nuestro protagonista, quien desconocerá a qué bando pertenece cada participante, decidirá quién es la eliminada de la semana.

Aquella chica que supere los retos, se salve de las eliminaciones y logre llegar al cortejo final, podría convencerlo de que es su pareja ideal.

Solo una será la ganadora y hasta el último momento se sabrá si Nicola ganó al elegir a una 'romántica' o perdió al elegir a una 'interesada' o 'embustera'.