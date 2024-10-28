TV SHOWS
Soltero Cotizado

Soltero Cotizado: ¿quiénes son las participantes del reality para conquistar a Nicola Porcella?

Este martes 29 de octubre UNIMÁS estrenó a las 10P/9C Soltero Cotizado, el reality para que Nicola Porcella encuentre el amor. Mujeres de varias nacionalidades están listas para ser parte de esta aventura. ¡Conócelas!

Por:
Univision
Video ¿Nicola Porcella se despidió de una romántica o una embustera?

Un nuevo reality llega a UNIMÁS, Soltero Cotizado, protagonizado por Nicola Porcella, el actor y conductor peruano, quien se hiciera famoso tras su participación en el 2023 en La Casa de los Famosos México.

Soltero Cotizado: cuándo empezó el reality de Nicola Porcella

No te lo pierdas el regreso de Nicola Porcella a los realities, pero ahora en uno para encontrar el amor.

Te esperamos a partir de este martes 29 de octubre a las 10P/9C por UNIMÁS, señal que transmitirá de lunes a viernes este programa a todo Estados Unidos.

Soltero Cotizado: ¿quiénes son las participantes del reality?


Un grupo de 12 mujeres están listas para iniciar esta aventura en el reality que protagoniza Nicola Porcella, quien ha confesado no tener pareja desde hace seis años.

Las participantes estarán divididas en dos bandos: ‘románticas’ e ‘interesadas’ o ‘embusteras’, lo que significa que no todas buscarán conquistar el corazón de Porcella.

Las ‘románticas’ estarán en el reality porque sueñan con tener una oportunidad amorosa con el peruano, mientras que las ‘interesadas’ solo estarán compitiendo por el premio económico.

Soltero Cotizado: fotos de las participantes del reality para enamorar a Nicola Porcella

Conoce a las aspirantes a ganar el corazón de Nicola Porcella, solo que algunas querrán su amor y otras solo el premio económico. ¿Quién será 'romántica' y quién 'interesada'? Ellas son las 12 participantes:

  • Carolina, 29 años, mexicana, criminóloga y empresaria
  • Jeanette, 28 años, mexicana, cirujano dentista y entrenadora personal
  • Malú, 27 años, brasileña, modelo
Participantes de Soltero Cotizado: Carolina, Jeanette y Malú
Participantes de Soltero Cotizado: Carolina, Jeanette y Malú
  • Sophye, 31 años, colombiana, emprendedora
  • Janni, 28 años, mexicana, emprendedora
  • Larisa, 27 años, española, arquitecta y DJ
Participantes Soltero Cotizado: Sophye, Janni y Larisa
Participantes Soltero Cotizado: Sophye, Janni y Larisa
  • Alejandra, 26 años, mexicana,
  • Karely, 38 años, venezolana, diseñadora de modas
  • Lala, 24 años, mexicana, performer
Participantes Soltero Cotizado: Alejandra, Karely, Lala
Participantes Soltero Cotizado: Alejandra, Karely, Lala
  • Ale, 25 años, mexicana. Licenciada en relaciones comerciales
  • Mafer, 27 años, mexicana, mercadotecnia digital
  • Victoria, 24 años, mexicana, marketing
Participantes Soltero Cotizado: Ale, Mafer y Victoria
Participantes Soltero Cotizado: Ale, Mafer y Victoria

Soltero Cotizado: ¿cuál es la dinámica del reality para conquistar a Nicola Porcella?


Las participantes se enfrentarán en dinámicas que pondrán a prueba su destreza, su fuerza mental y emocional y sacará a relucir sus verdaderas intenciones. Tendrán que luchar por tener momentos a solas con Nicola y se señalarán entre unas y otras. Nuestro protagonista, quien desconocerá a qué bando pertenece cada participante, decidirá quién es la eliminada de la semana.

Aquella chica que supere los retos, se salve de las eliminaciones y logre llegar al cortejo final, podría convencerlo de que es su pareja ideal.

Solo una será la ganadora y hasta el último momento se sabrá si Nicola ganó al elegir a una 'romántica' o perdió al elegir a una 'interesada' o 'embustera'.

No te pierdas Soltero Cotizado, el reality para que Nicola encuentre el amor, de lunes a viernes a las 10P/9C por UNIMÁS.

