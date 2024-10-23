¿Soltero Cotizado solo es amor?: este es el verdadero premio de la ganadora del reality

Video Soltero Cotizado: románticas e interesadas se enfrentarán por el amor de Nicola Porcella

Nicola Porcella es el protagonista de Soltero Cotizado , el nuevo reality de UNIMÁS que inicia el martes 29 de octubre en el que el predominarán el drama, la intriga, las traiciones y el amor, y en el cual participarán dos tipos de mujeres, las ‘románticas’, quienes buscan conquistar el corazón del peruano, y las ‘interesadas’, cuya meta es el premio económico.

Si gana una ‘romántica’ se ganará un viaje romántico en el que tendrá a Nicola Porcella solo para ella y podría ser el principio de una gran historia de amor. En cambio si la triunfadora es ‘interesada’ se llevará a casa un premio equivalente a 50,000 dólares.

Soltero Cotizado: ¿cómo elegirá Nicola Porcella a la ganadora del reality?



De acuerdo con la dinámica del reality, las participantes convivirán en un destino de playa con el actor y conductor peruano. Se enfrentarán a diferentes retos y lucharán por tener momentos a solas con Nicola, quien cada semana decidirá el nombre de la persona que abandona la competencia.

Las chicas del grupo las ‘románticas’ son solteras reales que buscan el amor del peruano. En el caso de las ‘interesadas’, estas chicas solo buscan el dinero, no amor, y tienen una historia y razones para eso.

Nicola Porcella no sabrá a qué bando pertenece cada participante y al final del reality tendrá que elegir a una, por lo cual él mismo saldrá ganador en caso de elegir a una ‘romántica’, pero perderá si lo hace con una ‘interesada’ que no quiera su amor.

Soltero Cotizado: ¿quién es Nicola Porcella, el peruano protagonista del reality?



Tiene 36 años de edad, está soltero desde hace varios años y su gran debilidad es su hijo Adriano de 12 años.

En Perú trabajó como modelo y actor, pero todo cambió cuando en el 2020 llegó a México, primero participar en Guerreros, un reality extremo en el cual se desempeñó en dos temporadas. También participó en Reto 4 Elementos.

La vida de Nicola cambió al ser llamado para ser parte del proyecto La Casa de los Famosos México en el 2023, reality donde quedó en segundo lugar y ganó popularidad gracias a su amistad con la influencer Wendy Guevara, además de que desde entonces es conocido como ‘el novio de México’.

¿Nicola Porcella encontrará el amor en Soltero Cotizado? Descúbrelo a partir del martes 28 de octubre a las 10P/9C por UNIMÁS.