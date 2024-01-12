Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, comienza un nuevo ciclo con nuevos equipos y nuevos capitanes

Bienvenidos a una nueva etapa de emociones y desafíos en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema. En este nuevo ciclo, trae cambios significativos en los equipos y sus respectivos capitanes, lo que promete una competencia aún más intensa y emocionante.

Te contamos todos los detalles sobre cómo quedaron conformados los nuevos equipos y quiénes son los valientes capitanes que los liderarán en los próximos desafíos.

Lauro y La Bala, los nuevos capitanes en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

La Bala, Fer de la Mora, Lauro y Miguel Espinoza se enfrentaron en desafíos para determinar quiénes serían los guardianes de cada equipo.

En la primera competencia, La Bala y Fer se midieron en un intenso enfrentamiento donde La Bala demostró su fortaleza al imponerse sobre la ex guardiana del equipo Agua. Con esta victoria, La Bala se convirtió en la nueva guardiana del equipo y obtuvo el poder de decidir qué integrantes conformarán su nueva escuadra.



La contienda continuó con el enfrentamiento entre Miguel E y Lauro. Aunque la competencia estuvo reñida, Lauro logró superar el último obstáculo y se coronó como el segundo guardián con el privilegio de conformar su equipo.

Con estos dos guardianes listos para liderar, se dio paso a la formación de los nuevos equipos de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema.

Así quedaron los nuevos equipos en Reto 4 Elemntos: La Liga Extrema

Cada equipo quedó conformado por ocho participantes, incluyendo a sus respectivos capitanes.

El equipo naranja capitaneado por Lauro, quedó conformado por Paola, Rodel, Fer, Irvin, Janice, Rose y Julio. Sin embargo, hubo una sorpresa en la elección de Lauro que causó cierta tensión.

Zerboni, uno de los participantes, no fue seleccionado por Lauro y quedó para el final. Este inesperado giro generó enojo y frustración en Zerboni, quien no esperaba ser dejado de lado por su compañero.

La escuadra morada, a cargo de La Bala, quedó conformada por Miguel E, Addy, Miguel M, Aurelie, Zerboni, Delia y Miguel A.

En esta nueva etapa, cada uno de los integrantes deberá demostrar sus habilidades y fortalezas, las cuales serán fundamentales para enfrentar los desafíos que se avecinan.

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, un nuevo comienzo

Con los equipos formados y los capitanes al mando, Reto 4 Elementos: La Liga Extrema se prepara para una nueva etapa llena de desafíos extremos.

Cada integrante tendrá la oportunidad de demostrar su valía y contribuir al éxito de su equipo. Las habilidades individuales se combinarán con la estrategia y el trabajo en equipo para superar cada obstáculo y alcanzar la victoria.

Este nuevo ciclo también marca el comienzo de una oportunidad de redención para aquellos que no lograron destacar en etapas anteriores. Los participantes tendrán la oportunidad de mostrar su evolución, superando sus propios límites y demostrando que son dignos competidores en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema.

Los nuevos equipos, liderados por Bala y Lauro, están listos para enfrentar los obstáculos y demostrar su valía en cada desafío. Solo el tiempo dirá quién se alzará como el verdadero campeón de los elementos. ¡Prepárate para vivir una montaña rusa de emociones en Reto 4 Elementos!