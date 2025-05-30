Una década de lucha y amor incondicional: la historia de una madre y su hijo con discapacidad

Video Una menor hispana muere tras ser hallada agonizando entre matorrales: tenía golpes y signos de abuso

Han pasado diez años desde que se conoció por primera vez la historia de Nicholas, un niño con parálisis cerebral, autismo, escoliosis, y problemas visuales. Hoy, con 18 años, su madre sigue enfrentando cada día con la misma entrega y determinación que cuando él era apenas un niño de ocho.

La vida de Nicholas ha estado marcada por múltiples desafíos médicos y de desarrollo. Su madre, quien ha sido su principal cuidadora desde el nacimiento, relata que, a pesar del paso del tiempo, las rutinas diarias no han cambiado. “No ha mejorado. Su escoliosis empeoró. El autismo explotó y perdimos todo”, cuenta. En su testimonio, describe cómo el progreso que habían logrado durante años se desmoronó en cuestión de días debido a una crisis severa de agresividad que no pudo ser controlada ni por especialistas ni con medicamento.

Imagen Cortesía

Los diagnósticos múltiples y complejos, que incluyen parálisis cerebral, retrasos en el aprendizaje, y autismo, han supuesto una carga emocional enorme. Sin embargo, ella asegura haber encontrado propósito en medio de la adversidad: “Ellos son una bendición, no importa todos los diagnósticos que te den”.

Uno de sus mayores temores es el futuro de su hijo cuando ella ya no esté. “¿Quién va a cuidar a Nico? ¿Lo van a bañar como yo lo hago cada día, dos o tres veces? ¿Le van a cepillar los dientes?”, se pregunta con voz entrecortada. Aunque existen centros especializados en el cuidado de personas con discapacidades, reconoce que “nunca va a ser como con su mamá”.

Durante los primeros años, la comunidad respondió con generosidad. Personalidades como Gloria y Emilio Estefan también ofrecieron su ayuda. No obstante, hoy, una década más tarde, y con necesidades que persisten, la madre de Nicholas ha decidido transformar su necesidad en un acto de amor: escribir un libro.

“Me da mucha vergüenza pedir ayuda otra vez. Así que pensé en contarle al mundo cómo es el día a día de estos niños y sus familias”, explica. Su esperanza es que el libro, que narra la historia de su hijo, genere ingresos suficientes para costear las terapias que tanto necesita.

A madres que recién enfrentan un diagnóstico similar, les ofrece un mensaje de fuerza y esperanza: “Nunca se dejen porque sus hijos los necesitan fuertes. Sus hijos necesitan un entorno feliz, aunque ustedes sientan que se les desgarran las entrañas. No se caigan”.