Pareja de adultos mayores lo pierde todo en los incendios de Pacific Palisades, menos la esperanza

Lina y Ricky Onofre, una pareja peruana que emigró a Estados Unidos hace 30 años con una mochila cargada de sueños, lo han perdido todo tras los devastadores incendios en Pacific Palisades. El pasado 7 de enero, el fuego consumió por completo la vivienda que con tanto esfuerzo construyeron en uno de los barrios más opulentos de California.

A sus 75 años, el Dr. Ricky Onofre, médico de profesión, afirma que está dispuesto a comenzar de nuevo y reconstruir su hogar en la colina desde donde solía admirar el océano. “Nos tocó la mala suerte de perder este lugar tan preciado donde vivimos tantos años. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, pero ahora nos toca empezar otra vez”, expresó con pesar.

La tragedia se desencadenó rápidamente, pero gracias a la pronta intervención de uno de sus hijos y de un policía hispano, la pareja logró escapar de las llamas. Antes de abandonar su casa, intentaron salvarla regando el lugar con una manguera, pero el esfuerzo fue en vano.

El jardín, uno de sus mayores orgullos, también quedó reducido a cenizas. En este espacio, la pareja cultivaba vegetales y árboles frutales, compartiendo generosamente sus frutos con vecinos y amigos de la comunidad hispana. “Pasaban las señoras y yo les decía: ‘Lleve esta naranja, este cilantro, estas hierbitas para su chile peruano’”, recuerda Lina Onofre con nostalgia.

Diez días después del incendio, las autoridades permitieron el acceso a las zonas afectadas, pero las dificultades no han terminado. Las recientes tormentas han aumentado el riesgo de deslaves en el área, poniendo aún más en peligro a los residentes que buscan reconstruir sus vidas.

A pesar de las adversidades, la pareja agradece las oportunidades que este país les ha brindado. “Estamos agradecidos por todo lo que hemos vivido aquí, y aunque es doloroso, no vamos a rendirnos”, asegura Lina.

Con el apoyo de la comunidad, Lina y Ricky esperan superar esta situación. Han creado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para poder comenzar de nuevo. Aunque la tarea parece titánica, su espíritu de lucha sigue intacto.

Si deseas ayudarlos a salir adelante, puedes hacerlo entrando a: https://www.gofundme.com/f/relief-fund-for-onofre-family-to-recover-from-palisades-fire.

