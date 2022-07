"Tu madre va a saber lo que es el dolor": una mujer sujetó a su sobrina para que su hijo la violara y así vengarse de su hermana

“Meses después vino mi tía a casa y me llevó a dormir con ella. Ya en la noche hizo ingresar a su hijo a la habitación. Mientras ella me sujetaba, él me volvió a violar”, contó la pequeña y recordó que la mujer, mientras ocurría el abuso, gritaba: “ahora tu madre va a saber lo que es el dolor; está pagando por lo que me hizo esa hija de puta”.