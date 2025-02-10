TV SHOWS
primer impacto

Joven hispano lucha por su recuperación tras ataque presuntamente perpetrado por su expareja

Elvis Muñoz, un joven hispano de 24 años, enfrenta una ardua lucha por recuperar su vida tras haber sido víctima de un violento ataque en septiembre pasado. Según su testimonio, su entonces novia, Alexys Pinto, lo atrajo a un paraje en el sur de Houston, donde le disparó en varias ocasiones. A pesar de la gravedad del caso, la acusada se encuentra en libertad bajo fianza mientras espera su juicio.

Por:
Univision
Video Hallan viva a madre hispana desaparecida y menor muere apuñalado: lo más visto de Primer Impacto en la semana

Un ataque inesperado

El 5 de septiembre, Muñoz y Pinto se dirigieron a una zona verde a un costado de una carretera en Houston. Según el relato del joven, todo ocurrió de manera repentina. “Cuando me di la vuelta, nomás escuché los tiros… me baleó varias veces”, narró. Inicialmente incrédulo de que su pareja fuera la agresora, revisó su cuerpo y notó la gravedad de sus heridas.

Intentando escapar, Muñoz recibió otro disparo antes de caer al suelo, donde le suplicó a Pinto por su vida. Según lo declarado a las autoridades, la mujer de 23 años intentó llamar al 911 sin éxito y, posteriormente, lo trasladó a una tienda, donde otras personas alertaron a los paramédicos.

Proceso legal y liberación bajo fianza

Elvis Muñoz fue hospitalizado por casi un mes y sometido a múltiples cirugías debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, Alexys Pinto fue arrestada bajo el cargo de asalto con agravantes. Sin embargo, tras la reducción de su fianza, logró obtener su libertad en noviembre tras pagar $1,000 dólares. Su audiencia, prevista para enero, fue pospuesta para marzo.

Intentamos obtener declaraciones de Pinto tras su salida de la corte, pero su abogada informó que no haría comentarios sobre el caso.

Indignación e incertidumbre

Muñoz expresa su frustración al saber que su expareja se encuentra en libertad. “Que una persona que acaba de tratar de quitarme la vida y que no hay suficientes pruebas para encerrarla o darle cargos de intento de asesinato?”, cuestionó.

Las autoridades le concedieron una orden de restricción para evitar que Pinto se acerque a él, pero el impacto del ataque sigue afectando su vida. “No puedo manejar, no puedo hacer mi trabajo, no puedo levantar nada pesado, los dedos me tiemblan cuando los trato de cerrar. Me quebró el hueso del dedo y batallo mucho para respirar a veces”, relató Muñoz.

Una lenta y dolorosa recuperación

Las heridas de Muñoz perforaron su abdomen, causando graves daños en sus órganos internos y manos. Ha perdido 30 libras desde el ataque y los pronósticos médicos no son alentadores. Como mecánico de profesión, lleva cinco meses sin poder trabajar y enfrenta un futuro incierto. “No hay mucha esperanza de que se recupere al 100%. Falta la recuperación física y también lo que pueda recuperar mentalmente”, comentó su hermana Ana.

A pesar de la adversidad, Muñoz se mantiene agradecido por seguir con vida. “Gracias a Dios que me dio otra oportunidad de seguir adelante y estar aquí con mi familia”, afirmó.

Elvis Muñoz continúa con sus terapias médicas mientras enfrenta crecientes gastos. Aquellos interesados en brindarle apoyo pueden hacerlo a través del enlace disponible en primerimpacto.com o https://www.gofundme.com/f/support-elvis-munozs-road-to-recovery.


